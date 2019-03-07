Son Dakika Haberleri: Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün Lansman Konserinde Buluşuyor

Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün Lansman Konserinde Buluşuyor

51 dakika önce

TROY ve Evrencan Gündüz'ün, bu toprakların birbirinden güzel türkülerini müzikseverlerle buluşturmak üzere hazırladığı "Bu Toprakların Sesleri" albümünün lansman konserine geri sayım başladı.

Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün Lansman Konserinde Buluşuyor, System.String[]

Müzikseverler Evrencan Gündüz'ün "Bu Toprakların Sesleri" albüm lansman konserinde buluşuyor

Müzikseverler, 20 Şubat'ta Maslak Uniq'te gerçekleştirilecek konserde Burçak Tarlası, Iğdır'ın Al Alması gibi türküleri Evrencan Gündüz yorumuyla dinlemenin keyfini yaşayacak.

Türkiye'nin eşsiz zenginliğini, köklü ödeme alışkanlıklarını ve dinamizmini Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne dönüştüren TROY ve genç sanatçı Evrencan Gündüz, geçtiğimiz yıl bu toprakların ortak değerlerini müzikseverlere sunmak için yaptıkları iş birliğini bir adım ileriye taşıdı. Evrencan Gündüz'ün "Bu Toprakların Sesleri" projesi kapsamında bugüne kadar seslendirdiği tüm türküler, yine aynı adı taşıyan albümle müzikseverlerle buluştu.

"Bu Toprakların Sesleri" albümünün lansman konseri 20 Şubat Çarşamba akşamı Maslak Uniq'te gerçekleştirilecek; müzikseverler, birbirinden özel türküleri Evrencan Gündüz yorumuyla canlı canlı dinleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:40 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Iğdır, Maslak, Güncel
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