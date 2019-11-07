Müzikseverleri buluşturan festival

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde bugün Kenan Doğulu, Manga, Eda Baba, Gökhan Türkmen, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener ve Kalben gibi isimler Volkswagen Arena'da sahne alacak.



Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen festivalde, 9 Kasım günü ise Pentagram ile gazeteci Sinem Vural bir söyleşi gerçekleştirecek. 15.30'da Volkswagen Arena Beetle Lounge'ta başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak.