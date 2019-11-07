Son Dakika Haberleri: Müzikseverleri buluşturan festival
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Müzikseverleri buluşturan festival

6 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde bugün Kenan Doğulu, Manga, Eda Baba, Gökhan Türkmen, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener ve Kalben gibi isimler Volkswagen Arena'da sahne alacak.

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Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde bugün Kenan Doğulu, Manga, Eda Baba, Gökhan Türkmen, Ekin Beril, Gökcan Sanlıman, Sena Şener ve Kalben gibi isimler Volkswagen Arena'da sahne alacak.


Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen festivalde, 9 Kasım günü ise Pentagram ile gazeteci Sinem Vural bir söyleşi gerçekleştirecek. 15.30'da Volkswagen Arena Beetle Lounge'ta başlayacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Kenan Doğulu, Volkswagen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:05 
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