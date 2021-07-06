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Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu - Son Dakika

Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu

06.07.2021 12:59
Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu, System.String[]

Dijital müzik platformu fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de haziran ayının 'en'leri belli oldu. Fatma Turgut'un yeni şarkısı 'Dünyalar Senin Olsun' ve Hadise'nin 'Hay Hay' isimli parçası haziran ayının en fazla paylaşılanları arasında yer aldı. fizy'lilerin haziranda Kurtuluş Kuş'un 'El İnsaf', 'Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile seslendirdiği 'Sevmedim Deme' isimli düetini dinlediği belirtildi. Platformda en fazla beğenilen şarkı ise Edis'in 'Martılar' ve Yalın'ın 'Yaz Gülü' parçası oldu.

Yapılan açıklamaya göre Fatma Turgut'un Turkcell'in yeni reklam filminde de seslendirdiği 'Dünyalar Senin Olsun' parçası haziran ayının en fazla paylaşılan şarkısı olurken Fatma Turgut'u; Hadise 'Hay Hay', Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut 'Sevmedim Deme', Buray 'Alaz Alaz', Yalın 'Yaz Gülü' ve 'Oyunbaz' şarkıları ile takip etti. Ayrıca Tarkan'ın 'Yolla', İkilem'in 'Kaybolurum Gülüşünde' ve İbrahim Tatlıses'in 'Gelmesin' isimli parçaları Haziran'ın çok paylaşılan şarkıları arasında yer aldığı belirtildi.

"EN ÇOK DİNLENENLER"

fizy'li müzikseverlerin haziran ayında en fazla Kurtuluş Kuş'un 'El İnsaf', 'Rüya Gibi' ve Burak Bulut ile seslendirdiği 'Sevmedim Deme' isimli düetini dinlediği belirtildi. Ayrıca Buray'ın 'Alaz Alaz', Uzi'nin 'Krvn', Edis'in 'Martılar' ve Ebru Yaşar'ın 'Ben Bilmem' isimli parçaları da haziran ayının en çok dinlenenleri arasında yer aldığı vurgulandı.

fizy kullanıcılarının Haziran ayında paylaştığı şarkıların yanı sıra Derya Uluğ'nun 'Kanunlar Gibi' şarkısını, Edis'in şarkısı 'Martılar' ve Sedo ve Patron tarafından seslendirilen 'Ölebilirim' isimli parçasını beğendiği belirtildi. fizy'de Haziran ayının en fazla dinlenen isimleri ise Türk müziğinin usta isimlerinden İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Tarkan olurken her yaştan hayran kitlesine sahip olan sanatçılar Yalın, Sagopa Kajmer, Buray ve Uzi oldu.

'POP' YİNE ZİRVEDE

Haziran ayında fizy'yi tercih eden müzikseverlerin en fazla dinlediği türün pop müzik olduğu kaydedildi. 'Rap', 'Aşk, En İyiler', 'Best Of, Yöresel', 'Ülkesel', 'Oldies' ve 'Melankolik' ise ilgi gören diğer kategoriler arasında yer aldı. Platformda en çok tercih edilen müzik listeleri şöyle sıralandı:

"'Günün Listesi', 'En Yeniler (Yabancı)', 'fizy pop', 'fizy rap', 'Yaz Geldi', 'Şekerli Şarkılar', 'fizy 45'lik', 'fizy spor' ve 'Taze Taze'."

fizy'yi haziran ayında en çok dinleyen şehirlerin başında ise İstanbul'un geldiği belirtildi. Listeyi sırasıyla Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep ve Denizli takip etti.


Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu
Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu

Haziran, Buray, Müzik, Fizy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müzikte haziran ayının 'en'leri belli oldu - Son Dakika


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