Müzisyen, arı kovanlarına saldıran ayıyı, Mozart'ın aryasıyla uzaklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Müzisyen, arı kovanlarına saldıran ayıyı, Mozart'ın aryasıyla uzaklaştırdı

02.07.2022 11:50
Müzisyen, arı kovanlarına saldıran ayıyı, Mozart'ın aryasıyla uzaklaştırdı

TUNCELİ'de, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim Sarpınar, arı kovanlarına yaklaşan ayıyı korkutup kaçırmak için önce el feneriyle ışık tuttu, ardından Mozart'ın aryasını seslendirdi.

TUNCELİ'de, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim Sarpınar, arı kovanlarına yaklaşan ayıyı korkutup kaçırmak için önce el feneriyle ışık tuttu, ardından Mozart'ın aryasını seslendirdi. Aryayı duyan ayı bölgeden uzaklaşırken, Sarıpınar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Pülümür ilçesi kırsalında bozayılar köylere kadar inip arı kovanlarına saldırmaya başladı. Salkımözü köyünde oturan, aynı zamanda müzisyen olan İbrahim İbrahim Sarıpınar'ın arı kovanları da birkaç kez ayı saldırısına uğradı. Sarıpınar, kovanlarını korumak için ayılara karşı geceleri nöbet tutmaya başladı. Bu nöbetlerden birinde bir ayının kovanlara yaklaştığını fark eden Sarıpınar, önce el feneriyle ışık tuttu, ardından da yüksek sesle dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'O wie will ich triumphieren' aryasını seslendirdi. Aryayı duyup Sarıpınar ile göz göze gelen ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Sarıpınar, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

'STANDART TEPKİLERE ALIŞTIĞI İÇİN BU YOLA BAŞVURDUM'

İbrahim Sarıpınar, ayının saldırılarına karşı farklı bir yol denediğini belirterek, "Öncelikle ben operaya ilgili biriyim. Bu ilgimden ötürü ezberlediğim çokça arya var. Ayı kardeşimize gelince, neredeyse her gün arılarımı, tarlamı yokluyor. Ben de kesinlikle ona ve diğer canlılara zarar verme taraftarı değilim. Onu uzaklaştırmak için ses ve ışığı kullanıyordum. Yalnız artık verdiğimiz standart tepkilere alışıp kaçmadığı için böyle bir yönteme başvurdum ve şimdilik gayet etkili duruyor" dedi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İbrahim İbrahim, Sarıpınar, Mozart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen, arı kovanlarına saldıran ayıyı, Mozart'ın aryasıyla uzaklaştırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 11:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: Müzisyen, arı kovanlarına saldıran ayıyı, Mozart'ın aryasıyla uzaklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement