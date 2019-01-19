Son Dakika Haberleri: Müzisyen Avukatlar" İhtiyaç Sahipleri Yararına Sahne Aldı

Müzisyen Avukatlar" İhtiyaç Sahipleri Yararına Sahne Aldı

1 saat önce

Denizli'de avukatların kurduğu "Suça Sürüklenen Çocuk" adlı müzik grubu, ihtiyaç sahipleri yararına konser verdi.

Müzisyen Avukatlar
Denizli'de avukatların kurduğu "Suça Sürüklenen Çocuk" adlı müzik grubu, ihtiyaç sahipleri yararına konser verdi.

Baroya kayıtlı avukatlar Hasan Ozan Orpak, Ferhan Altun, Can Çapar, Onat Ötnü ve Barış Açıkgöz'ün kurduğu "Suça Sürüklenen Çocuk" grubu, bir restoranda ihtiyaç sahipleri yararına sahne aldı.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı konserde konuşma yapan avukat Orpak, grubu suça sürüklenen çocuklara yardım etmek amacıyla kurduklarını söyledi. Grubun tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında faaliyet gösterdiğini anlatan Orpak, "5 avukatız. Biz denetimli serbestlik bürosuna bağlı 18 yaşından küçük sanık veya şüpheli çocuklara müzik eğitimleri veriyoruz. Onun yanında yardım amaçlı konserler veriyoruz. Bugün de bir köy okulu ile engellilere yardım için sahnedeyiz." diye konuştu.

Avukatlık görevlerinin yanı sıra haftanın belirli günlerinde sahneye çıkan grup, konserlerden elde edilen geliri okullar, hayvan barınakları, engelliler ile suça sürüklenen çocuk ve gençlerin yararına bağışlıyor. Bas gitar, elektrogitar ve bateri kullanan avukatlar ayrıca çocuk yaştaki suçlulara müzik eğitimi veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 08:03 Kaynak: AA

Denizli, Güncel
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