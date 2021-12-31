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Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

31.12.2021 17:37
Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Topal, oylama için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Oylama için "Kuşkusuz insanlığın birçok alanında habercilik sektöründe çalışan, ölüm tehlikesi bile yaşadıkları bu alanda özverili çalışma ahlakıyla bizlere bu fotoğrafları ulaştıran tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullanan Topal, "haber" dalında Elif Öztürk Özgöncü'nün itfaiyecilerin yer aldığı "Yorgun Kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy vererek, "Hayatı pahasına can ve malları kurtarmak için verdikleri çabayı, özveriyi gösteren yaşam kurtarıcıları. İyi ki varlar..." dedi.

Topal, "spor" kategorisinde Ali Atmacı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli okçu Mete Gazoz'un sevincini karelediği fotoğrafı seçerek, "Fotoğraf, gençlerimizin spor, sanat, bilim ve birçok alanda ülkemizi dünya çapında tanıtmaları ve gelecek nesillere umut olmalarının bana verdiği gurur." değerlendirmesini yaptı.

"Yaşam" dalında da Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki Yaşam" adlı fotoğrafına oy veren Topal, şunları söyledi:

"Bu fotoğraf adeta dünyamızın şu anki özeti. Adalet sisteminin dünyada bu denli uç noktalarda olması. Çocukların yaşam mücadelesinin çaresizlikten doğan acı sonucu ve dünyamız için utanç tablosu. Bir de bilinçsiz tüketim çılgınlığının, dünyamızın sonunun hızla geleceğinin gerçeği. Çok acı, hüzünlü bir tablo benim için."

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Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müzisyen Aydoğan Topal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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