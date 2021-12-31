Müzisyen Aykut Kuşkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

"Gönüller Yapmaya Geldim", "Ağlarken Gülebilmek", "Nereye Kadar", "Allah Sorar" ve "Şehadet Uykusu" gibi eserleriyle tanınan müzisyen Aykut Kuşkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kuşkaya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

Haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" başlıklı fotoğrafını seçen Kuşkaya, "Filistin bir sınav kağıdı, her mümin kulun önünde." değerlendirmesini yaptı.

Kuşkaya, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" karesi için oy kullanarak, "Aynı hilalin altında, geçmiş ve gelecek." dedi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy veren Kuşkaya, spor tutkusunun engel tanımadığını söyledi.