Müzisyen Başhekimin "Yaşam Korosu" İlk Konserini Verdi!

Kansere karşı farkındalık oluşturmak ve onkoloji hastalarına moral vermek için düzenlenen konserde, sanat ve tıp dünyasından birçok isim yer aldı. Hancılar ve korosunun şarkı söylediği konserin tüm gelirleri ise, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.

Gündüzleri hekimlik yaparak hastalarını iyileştiren akşamları ise hastalarıyla konserlerde buluşan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar'ın, kanseri yenmiş hastaları ile oluştuğu "Yaşam Korosu"yla ilk konserini verdi. Dorock XL Beşiktaş'ta gerçekleşen konserin tüm gelirleri Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'na bağışlandı.

Birçok Ünlü İsim Destek Verdi

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ve "Yaşam Korosu"nun sahne aldığı konser, renkli görüntülere sahne oldu. Konser boyunca hastalarıyla birlikte şarkı söyleyen Hancılar'a, sanat ve tıp dünyasından birçok isim eşlik etti. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan projeye; Birol Güven, Kadir Çöpdemir, Tuğçe Tayfur, ve Rabia Tunçbilek gibi isimler de destek verdi. Konser sonrası açıklamada bulunan Kadir Çöpdemir, "Kanser hastalığı benim ailemde de var. Bütün hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Tayfun Hancılar, gerçekten işinin ehli bir doktor. Aynı zamanda da çok renkli bir hekim. O, rengini sahneye taşıyıp kanser hastalarına umut oldu, ses oldu. Çok olumlu ve güzel bir proje olmuş. Ben de tüm kalbimle destekliyorum" dedi.

"Müzik Benim Hayatımda Tutunma Noktası Oldu"

Koro üyelerinden 52 yaşındaki Şule Kendirli ise, "Ben meme kanserini 2. defa atlattım. 2017 yılında ameliyat oldum. Ondan sonra tedavi sürecim başladı. Yeni saçlarım çıkarken bir dilekte bulunmuştum, o da kabul oldu. Ben kollarımı istediğim gibi kullanamıyorum ama sesimle bir şeyler yapabilmeyi çok istemiştim. Daha sonra korodan teklif geldi. Müzik benim hayatımda tutunma noktası oldu. Şarkı söylerken hayatı unutuyorum. Ben de, korodaki diğer arkadaşlarım da hepimiz çok mutluyuz. Tayfun Hocama ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde duygularını ifade etti.

Farkındalık İçin Söylediler

Bu konser ile kansere karşı farkındalık oluşturmak ve kanser tedavisi gören hastalara moral olmak istediklerini söyleyen Başhekim, "Kanser ayının ilk haftası biliyorsunuz ki kanser haftası. Biz de İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi olarak farklı bir etkinliğe adım atmak istedik. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı ile ortaklaşa çalışarak farklı bir proje uyguladık. Meme kanseri tedavisini bitirmiş ve hayatları normale dönmüş hastalarımla sahnede rock söylemeye karar verdik. Benim için de, onlar için de ilk defa olan bir deneyim bu. Hepimiz çok mutluyuz" açıklamasında bulundu. 2 ay önce "Can Bedenden Çıkmayınca" adlı bir single da çıkaran Hancılar, "Yaşam Korosu" ile farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini de belirtti. Etkinlik sonunda ise Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Can Özkan Okan'a, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı tarafından destekleri için plaket takdimi yapıldı.