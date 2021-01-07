Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı - Son Dakika

Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı

07.01.2021 11:12

Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı Bingöl'de öldürülen 35 yaşındaki müzisyenin cinayeti ile ilgili kentte müzisyenlik ve yerel sanatçılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı

BİNGÖL - Bingöl'de öldürülen 35 yaşındaki müzisyenin cinayeti ile ilgili kentte müzisyenlik ve yerel sanatçılık yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz'ın (35), boş bir arazide cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. Cesedi görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekiplerin inceleme yapmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırdı. Yapılan otopside Ayaz'ın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Ayaz'ın cenazesi Düzağaç mezarlığına defnedildi.

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen Ayaz'ı, öldüren şahsın bir ara birlikte çalıştığı müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan Samet A. olduğunu belirledi. Şüpheli şahsın evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen jandarma ekipleri peşine düştü. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin Elazığ'da bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda şüpheli Samet A.'yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı. Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A.'nın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı

Jandarma, Bingöl, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı - Son Dakika


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