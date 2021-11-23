Müzisyen Ercan Turgut vefat etti - Son Dakika

Bir süredir kanser tedavisi gören müzisyen Ercan Turgut, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberini şarkıcı Semiha Yankı, sosyal medya hesabından "Olmadı be Ercan. Çok erken çok. Ateş düştü içime. Huzurla uyu yoldaşım." ifadeleriyle duyurdu.

Turgut'un vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajı paylaştı.

Müzisyen Bora Gencer, "Dünya tatlısı, şarkıcı, müzisyen Turgut abimizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yakınlarına sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Zeliha Sunal da, "Benim tatlı, yakışıklı Ercan Turgut abim melek olmuş. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Anılarımız, konserlerimiz var. Sözün bittiği yer burası işte. Ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin." dedi.

Sanatçı Coşkun Demir, "Çok üzgünüm. Olağanüstü bir ses, sevgili arkadaşım Ercan Turgut'u kaybettik. Sevgili eşine, yavrusuna ve biz meslektaşlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim." paylaşımını yaptı.

Oyuncu Işıl Yücesoy ise, Twitter hesabından, "Yapma be çocuk. Olur mu be Ercan Turgut. Yüreğimi yaktın da gittin..." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Şarkıcı Şehrazat, "Ercan Turgut'u kaybetmişiz maalesef. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve bizlere baş sağlığı diliyorum. Çok iyi bir insan ve müthiş bir sesti, ah be Ercanım." mesajını paylaştı.

Ercan Turgut

Malatya'da 7 Ekim 1952'de dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında "Olur Böyle Şey/ Gülme Sakın Komşuna" adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturdu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Turgut,1979'da çıkardığı "Dönemezsin" isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.

Turgut, 1990'lı senelerde Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın solisti olarak çalışmalarına devam etti. Sanatçının müzikseverlerle buluşturduğu albümler arasında "Hatırladıkça", "Başımın Tatlı Belası", "Tanrı Misafiri" ve "Azap Çiçeği" yer alıyor.