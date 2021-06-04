Müzisyen Esra Üçcan, Nazım Hikmet Ran'ın "Hasret" şiirini müzikseverlerle buluşturdu - Son Dakika

Piyanist, besteci, söz yazarı ve yorumcu Esra Üçcan, usta şair Nazım Hikmet Ran'ın "Hasret" isimli şiirinden uyarladığı şarkının video klibini, 58. vefat yıl dönümüne özel dinleyicilerin beğenisine sundu.

Nazım Hikmet'in 60 yıl önce kendi sesiyle kaydettiği "Hasret" şiiri ile başlayan şarkı, Esra Üçcan'ın Fransızca söz uyarlaması, tercümesi, bestesi ve yorumu ile buluştu.

Şarkının düzenlemesinde Cem Ergunoğlu, mix ve mastering'inde ise Ender Akay'ın imzası bulunuyor.

Esra Üçcan, eserde vokalliğini piyano ve modern sound ile birleştirerek Fransızca yorumuyla yurt dışındaki genç nesile de Nazım Hikmet Ran'ı aktarmayı hedefliyor.

Çağatay Kıray yönetmenliğinde çekilen klip, mimarisi ile etkileyici bir görsele sahip olan bir kilisede çekildi. Klip görüntüleri aynı zamanda Nazım Hikmet'in defnedildiği Moskova'da yer alan Novodeviçi manastırına gönderme yapıyor.

Tüm dijital platformlarda da dinlenebilecek şarkının klibi, YouTube'dan izlenebilir.