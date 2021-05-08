Müzisyen Mehmet Ali Aslan yeni eseri "Etme"yi müzikseverlerle buluşturdu - Son Dakika

Müzisyen Mehmet Ali Aslan, "Etme" adlı yeni eserini YouTube üzerinden dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sözlerini Bilgehan Eren'in kaleme aldığı eserin müziklerini Aslan hazırlarken, aranjesini İsmail Ergenler yaptı.

Aslan, parçaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilgehan Eren'in yazdığı bu şiiri okuduğumda sözlerdeki derin anlamın beni tefekküre daldırdığını fark ettim. Gerçekten zahirde ifade edilenden daha derin anlamı olan dizelerden müteşekkildi şiir. Bende bıraktığı hissiyatla beste çalışmalarına başladım." dedi.

Sonuç olarak sözlere uygun bir bestenin ortaya çıktığını düşündüğünü söyleyen Aslan, "Sadece gitar ve kajon eşliğinde sakin bir düzenleme ve yorumla, kaydı tamamladıktan sonra özellikle pandeminin ruh hallerimiz üzerinde iyice baskı yapıp birçoğumuzu karamsarlığa ittiği şu günlerde parçayı yayınlamak istedim. Çünkü nispeten huzur veren bir yapısı var eserin. Umarım gönül açar ve yüreklere su serper." diye konuştu.