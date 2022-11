Müzisyen Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45) sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu 3 kişinin yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Gözde G. ve Jale E. hakkında da 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in, şüpheli 3 erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu kişilerin hepsinin birden Onur Şener'e saldırdıklarına vurgu yapıldı.

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILANLAR İÇİN DE MÜEBBET TALEBİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara 31'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, müzik programı bittikten sonra arkadaşının doğum günü için tekrar sahneye çıkan Onur Şener'in, İlker Karakaş'ın istek parça talebini kabul etmemesi üzerine çıkan kavgada öldürüldüğü belirtildi. İddianamede tutuklanan İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp'in yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ve Gözde G. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.HEPSİ BİRLİKTE SALDIRDITanık beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in 3 erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu kişilerin hepsinin birlikte maktule saldırdığı belirtildi. Şüphelilerden Gözde G.'nin, "Onur Şener'i iteklemeye çalıştım; ancak gücüm yetmedi" ifadesine yer verilerek, şüphelilerin hepsinin maktule saldırdığı, her birinin birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, bilinçli ve iradi hareket birliğiyle fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, her birinin suçun icrasında üstlendiği roller ve katkılarının Onur Şener'in direncini kırdığına dikkat çekildi. Şüphelilerin, cam bardaklarla acıma hisleri olmaksızın vahşi bir yöntemle eylemi gerçekleştirdikleri ve sırf öldürmüş olmak için öldürdükleri belirtilerek, TCK'nın 82/1.b maddesinde düzenlenen 'canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtildi. Şüphelilerden İlker Karakaş'ın bardakla Onur Şener'in kafasına vurduğu, sonra yumruk atmaya başladığı, bu sırada Şener'in kız arkadaşı Pelin T.'nin araya girip İlker Karakaş'ı uzaklaştırmaya çalıştığına da iddianamede yer verildi. AVUKAT: KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİRAilenin avukatı Meltem Banko , 5 şüpheliden her birinin müşterek fail olarak, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçunu düzenleyen madde uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarının talep edildiğini hatırlatarak, "Onur Şener'i hayattan koparan 5 kişiden her birinin, fiil üzerinde ortak bir hakimiyet kurdukları ve fiil üzerinde eşit seviyede katkı sahibi olduğu yürütülen soruşturma sonucunda ortaya konulmuştur. Müşterek faillik müessesesinin söz konusu olduğu bu acı olayda, faillerden 2'sinin yargılama sürecini tutuksuz geçirecek olmaları kabul ve izah edilebilir değildir. Mevcut delil durumunun korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi adına, bu acı olayda yer alan faillerin tamamı hakkında tutuklama kararı verilmesi, mezkur soruşturmanın sağlığı açısından oldukça önemli. Bu bağlamda iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte başlayacak olan kovuşturma aşamasında yüce Türk yargısının konu hakkında en doğru değerlendirmeyi yapacağı inancımızı paylaşmak isteriz" dedi. OLAY YERİ LARI DOSYADA

Öte yandan olay yerinde çekilen fotoğraflar da dava dosyasına delil olarak girdi. Fotoğraflarda kavganın yaşandığı eğlence merkezinin önünde birden fazla noktada kan izi olduğu görüldü. Onur Şener'in kanlar içinde yerde yatarken kız arkadaşı Pelin T.'nin ona müdahale etmeye çalışırken çekilen fotoğraf da dosyada yer aldı.