Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi - Son Dakika
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Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi

03.10.2022 12:41
Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi

Başkentte bir mekanda şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte bir mekanda şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte bir mekanda müzisyenden istekte bulunan ve şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Olay, pazar gecesi 03.15 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan İlker K., Ali G., Semih S., Jale E ve Gözde G., müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Şener'in ise şarkıyı bilmediğini söyleyerek, karaoke şeklinde söylediği iddia edildi. İlker K.'nin ise karaoke yapmadan şarkıyı söylemesini istediği, Şener'in ise "İşime karışma" dediği öğrenildi. Aralarında tartışma başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü, çıkan kavga sonucunda maktulün belirtilen yerinden yaralandığı, şüpheli şahıslardan Ali G. ve Semih S.'nin el kısmından kesi şeklinde yaralandığı ve şahısların tedavileri için hastanelere sevk edildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Şener'i hastaneye sevk etti. Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Onur Şener, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi - Son Dakika

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