İzmir'de 'Onur Şener Cinayeti' Protestosu: "Güvencesiz İş Ortamları Müzisyenlerin Kaderi Olamaz" - Son Dakika
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İzmir'de 'Onur Şener Cinayeti' Protestosu: "Güvencesiz İş Ortamları Müzisyenlerin Kaderi Olamaz"

04.10.2022 20:00

Müzisyen Onur Şener'in Ankara'da çalıştığı eğlence mekanında istek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülmesi, İzmir'de meslektaşları ve yurttaşlar tarafından protesto edildi. "Onur Şener isyanımızdır" sloganı atan protestocular, "Onur Şener’i canice aramızdan kopardılar. Böylesi güvencesiz iş ortamlarında çalışmak biz müzisyenlerin kaderi olamaz" açıklamasını yaptı.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ - Kamera: KERİM UĞUR

Müzisyen Onur Şener'in Ankara'da çalıştığı eğlence mekanında istek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülmesi, İzmir'de meslektaşları ve yurttaşlar tarafından protesto edildi. "Onur Şener isyanımızdır" sloganı atan protestocular, "Onur Şener'i canice aramızdan kopardılar. Böylesi güvencesiz iş ortamlarında çalışmak biz müzisyenlerin kaderi olamaz" açıklamasını yaptı.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan Turizm Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) İzmir Şubesi üyeleri ve yurttaşlar, "Hayatımız, emeğimiz, sanatçımız değersiz değil" yazılı pankart açtı. "Sermayeye değil, müzisyene bütçe", "Onur Şener isyanımızdır", "Emeğe, sanata, müzisyene özgürlük" sloganları atan grup, basın açıklaması yaparak Onur Şener'in öldürülmesini protesto etti.

"CANİCE ARAMIZDAN KOPARDILAR"

Basın açıklamasını TEHİS üyesi Helin Randa okudu. Açıklama şöyle:

"Pandemiyle geçen 2 yılı aşkın sürede, eğlence yerlerindeki kapatmalar ve canlı müzik yasakları sonucu müzik emekçilerinin birçoğu işsiz kaldı. Birçoğu farklı işlere girip çalışmak zorunda kaldı. Kimileri, yıllarca çalışıp çabalayıp aldığı ve gözü gibi baktığı çalgılarını satmak zorunda kaldı. Bu da yetmezmiş gibi iktidar, pandemi sürecinde yeterince yoksulluk çeken müzisyeni hedef haline getirdi. Kayıt dışı çalışma konusunda herhangi denetim ve kural getirmeye gerek duymayan devlet kurumları, müzik emekçilerini kendi kaderine terk etti. Bunun sonucunda değerli müzisyen dostumuz Onur Şener'i canice aramızdan kopardılar. Ölümlerimiz bahaneler altına gizlenerek işleniyor. Böylesi güvencesiz iş ortamlarında çalışmak biz müzisyenlerin kaderi olamaz. Bizlerin; güvencesiz, denetimsiz, hayatımızı tehlikeye atacak işlere değil güvenli ortamlara ihtiyacı var.

"MÜZİSYENLER MÜCADELE EDİYOR"

Bir yandan ekmek kavgası verirken diğer yandan hayatımızı nasıl güvence altına alırız kaygısı gütmek istemiyoruz. Barların, kafelerin denetim altında olması ve bizler için güvenli alanlar oluşturulmasını istiyoruz. Müzik emekçileri; ölümlerle, intiharlarla, yoksullukla, ayrımcılık ve yasaklarla gündeme gelmeyi reddediyor. Müzisyenler; seslerin, sözlerin, lisanların birbirine karıştığı, birbirinden güç aldığı ezgilerle gündemde olmak için mücadele ediyor. Müzisyenler, müzikteki başarılarıyla, şarkılarla ve deyişlerle bu çok renkli coğrafyada, medeniyetler beşiği olan memleketimizde birbirini kucaklayan ezgileri üretmek istiyor. Ama daha da önemlisi, müzisyenler, hayatta kalmak ve mesleğini en güzel şekilde icra etmek için mücadele ediyor ve etmeye devam edecek."

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Kaynak: ANKA

Onur Şener, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Onur Şener Cinayeti' Protestosu: 'Güvencesiz İş Ortamları Müzisyenlerin Kaderi Olamaz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 'Onur Şener Cinayeti' Protestosu: "Güvencesiz İş Ortamları Müzisyenlerin Kaderi Olamaz" - Son Dakika
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