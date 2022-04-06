Müzisyen Özer Arkun'a kız arkadaşına hakaret ve darp iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Müzisyen Özer Arkun'a kız arkadaşına hakaret ve darp iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemi

06.04.2022 15:36
Müzisyen Özer Arkun'a kız arkadaşına hakaret ve darp iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemi

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un, evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada savcılık, sanığın "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un, evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada savcılık, sanığın "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özer Arkun katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, elde edilen delillerden sanığın mağduru yaraladığının sabit olduğunu belirterek, ancak hürriyeti tahdit iddiasına yönelik somut delilin bulanmadığı aktarıldı.

Mütalaada, katılanın cinsel saldırıya uğradığına yönelik iddialarının sanıkça kabul edilmemesi ve tanıkça doğrulanmaması nedeniyle soyut beyanlardan ibaret kaldığı belirtildi.

Sanığın gönderdiği mesaj içeriği nedeniyle oluşan "hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın uzlaşma bürosuna gönderildiği anlatılan mütalaada, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

Mütalaada, bu kapsamda, sanık Arkun'un üzerine atılı olan, "kasten basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Savcılık "şantaj", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özer Arkun ile müşteki B.Y'nin arkadaş oldukları ve 2020 yılı Mart ayında evlilik kararı alarak birlikte yaşamaya başladıkları belirtiliyordu.

Suç tarihinde sanık Özer ile müşteki aralarında evlilik meselesi nedeniyle tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, sanık Arkun'un küfür ederek B.Y'yi darbettiği iddia ediliyordu.

İddianamede, sanık Özer Arkun'un "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten basit yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Hakaret, Evlilik, Saldırı, Rubato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzisyen Özer Arkun'a kız arkadaşına hakaret ve darp iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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