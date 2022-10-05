Dolandırıcılıktan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün davası 18 Ekim'e ertelendi

Müzisyen Safiye Soyman, Faik Öztürk ile şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmalarına Eskişehir'de devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına davacılar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise mahkeme salonuna gelmedi.

SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar hakkında "tacir veya şirket yöneticiliği ile dolandırıcılık yaptıkları" suçlamasına ilişkin delil elde edilemediğinden ve suç ispat edilemediğinden beraat talebinde bulundu. Avukatlar ise mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul ederek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 2016 yılında "Safiye Soyman Dinlenme Tesisi" adıyla açılan tesis, bir süre sonra kapanmıştı. Dinlenme tesisi için Eskişehir'deki bir toptancıdan ürün aldıkları ve parasını ödemedikleri iddia edilen Safiye Soyman, Faik Öztürk ve şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında firma sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılarak iddianame hazırlanmıştı. Soyman ve Öztürk iddianamede yer alan ifadelerinde, dinlenme tesisi şirketiyle reklam yüzü ve isim hakkı olarak anlaştıklarını, herhangi bir ticari alışverişte bulunmadıklarını ileri sürmüştü. İddianamede Soyman, Öztürk ve Canbolat hakkında 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.

"REKLAM YÜZÜ OLDUĞUM FİRMAYLA HİÇBİR TİCARİ FAALİYETTE BULUNMADIM"

İddianamede ifadesine yer verilen Faik Öztürk hakkındaki suçlamaya karşı, "SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikayetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır" dedi.

"İSMİMİN KULLANMASINA MÜSAADE ETTİM, İŞLETMEYLE İLGİLİ BİLGİM YOK"

İfadesinde sözleşme karşılığı 1 yıl süreyle adının tesis tarafından kullanılmasına izin verdiğini başka bir bilgisinin olmadığını aktaran Safiye Soyman, "Bozüyük'te bulunan tesiste Safiye Soyman isminin kullanılmasına 1 yıllık süreyle müsaade ettim. Sözleşme bedeli olan parayı aldım. Tesisi işleten firmanın ticari faaliyetle ilgili bilgim ve yetkim yok. Hiçbir şekilde ticari alışverişte bulunmadım. Hiçbir belgeyi imzalamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜCBİR SEBEPLE BORÇLARI ÖDEYEMEDİM"

İddianamede şirket sahibi olduğu belirtilen Berrin Canbolat, iflas ettiği gerekçesiyle borçları ödeyemediğini ve Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ün sadece reklam yüzü olduklarını kaydederek, "Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile ayrı ayrı reklam sözleşmesi yaptık. İş yerinde haftada en az 3 gün tanıtım faaliyetinde bulunacaklarını ve imza günü düzenleyeceklerini hüküm altına aldık. Yalnızca reklam yüzü oldular, kimseyi kesinlikle aldatmadık, kimseyi hataya düşürmedik, ticari kayıtlar alenidir. Mücbir sebeple borçları ödeyemedim. İddialar hukuki dayanaktan yoksundur" dedi.