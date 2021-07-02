Üye Girişi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi - Son Dakika

Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi

02.07.2021 17:08
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve bir süre önce 'milli park' ilan edilen, 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinde müzisyen Sedat Anar, santur çaldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve bir süre önce 'milli park' ilan edilen, 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinde müzisyen Sedat Anar, santur çaldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğiyle Hakkari ve ilçelerinde sahne alan Sedat Anar, Yüksekova ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'milli park' ilan edilen Cilo ve Sat Dağları bölgesinde santur çaldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, buzul göllerinin, Cilo Sat Milli Parkı içinde yer aldığını ve uzun zamandır saklı kalan doğal güzelliklerden olduğunu söyledi.

Kaymakam Doğramacı, bölgedeki buzul göllerinin saklı cennetlerden biri olarak kaldığını belirterek, "Şimdi yavaş yavaş bu bölgeyi ülkemize tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de hem bu bölgenin ne kadar güvenli olduğunu hem de ne kadar güzel olduğu noktasında algıları yenilememiz gerekiyor. Bugün de ülkemizin nadir santur sanatçılarımızdan Sedat Anar mini bir konser verdi. Biz özellikle kendisinden rica ettik. Bu bölgeyi görünmesi ve görünür kılma adına santurinin güzel sedasıyla bütün Türkiye'ye bu bölgeyi farklı bir noktadan gösterelim istedik. Burası yakın zamanda milli parkların aktif hale gelmesiyle beraber ülkemizin nadir bölgelerinden birisi olarak hizmete açılacak" dedi.Bölgenin Türkiye turizminde önemli yer edineceğini de belirten Kaymakam Doğramacı, "Vatandaşlarımız burada buranın güzelliklerini, 3 bin 400 rakımında Türkiye'nin en güzel göllerini temaşa edebilecekler. Biz buna inanıyoruz. Bugün santuri sanatçısı Sedat Anar ile yeni yeni başlattığımız Yüksekova'nın, Cilo'nun Sat Gölleri'nin tanıtımı projesinde Sedat Anar'la bir yola çıktık. Bu konuda ben inanıyorum ki Türkiye'de yeni turizm destinasyonu içerisinde Cilo Sat Gölleri yerini alacaktır. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın da bu bölgeleri görmelerini vurgulamak istiyoruz bu konserde. Önümüzdeki dönemde daha güzel şeyler olacak ve bu bölge Türkiye turizmine önemli yer edinecek. Kendi adından söz ettirecektir" diye konuştu.

Müzisyen Sedat Anar ise uzun süredir Hakkari ve ilçelerinde konser yapmak istediğini belirterek, "DAKA, bu isteğime destek verdi. Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'de konser yapacağız. Şu an Cilo Dağları Sat Gölleri'ndeyiz. Bu muhteşem doğada santuri, erbani ve def çalmak ayrıca mutlu etti" dedi.


Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi
Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi

Yüksekova, Hakkari, Konser, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı 17:40 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek 17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin 16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu 16:03 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor         
18:08
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı         
17:48
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu         
17:05
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi         
16:05
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında         
14:02
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 18:24:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement