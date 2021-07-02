Müzisyen Sedat Anar'dan 3 bin 400 rakımda santur dinletisi - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve bir süre önce 'milli park' ilan edilen, 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinde müzisyen Sedat Anar, santur çaldı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) iş birliğiyle Hakkari ve ilçelerinde sahne alan Sedat Anar, Yüksekova ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'milli park' ilan edilen Cilo ve Sat Dağları bölgesinde santur çaldı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, buzul göllerinin, Cilo Sat Milli Parkı içinde yer aldığını ve uzun zamandır saklı kalan doğal güzelliklerden olduğunu söyledi.

Kaymakam Doğramacı, bölgedeki buzul göllerinin saklı cennetlerden biri olarak kaldığını belirterek, "Şimdi yavaş yavaş bu bölgeyi ülkemize tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün de hem bu bölgenin ne kadar güvenli olduğunu hem de ne kadar güzel olduğu noktasında algıları yenilememiz gerekiyor. Bugün de ülkemizin nadir santur sanatçılarımızdan Sedat Anar mini bir konser verdi. Biz özellikle kendisinden rica ettik. Bu bölgeyi görünmesi ve görünür kılma adına santurinin güzel sedasıyla bütün Türkiye 'ye bu bölgeyi farklı bir noktadan gösterelim istedik. Burası yakın zamanda milli parkların aktif hale gelmesiyle beraber ülkemizin nadir bölgelerinden birisi olarak hizmete açılacak" dedi.Bölgenin Türkiye turizminde önemli yer edineceğini de belirten Kaymakam Doğramacı, "Vatandaşlarımız burada buranın güzelliklerini, 3 bin 400 rakımında Türkiye'nin en güzel göllerini temaşa edebilecekler. Biz buna inanıyoruz. Bugün santuri sanatçısı Sedat Anar ile yeni yeni başlattığımız Yüksekova'nın, Cilo'nun Sat Gölleri'nin tanıtımı projesinde Sedat Anar'la bir yola çıktık. Bu konuda ben inanıyorum ki Türkiye'de yeni turizm destinasyonu içerisinde Cilo Sat Gölleri yerini alacaktır. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın da bu bölgeleri görmelerini vurgulamak istiyoruz bu konserde. Önümüzdeki dönemde daha güzel şeyler olacak ve bu bölge Türkiye turizmine önemli yer edinecek. Kendi adından söz ettirecektir" diye konuştu.

Müzisyen Sedat Anar ise uzun süredir Hakkari ve ilçelerinde konser yapmak istediğini belirterek, "DAKA, bu isteğime destek verdi. Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'de konser yapacağız. Şu an Cilo Dağları Sat Gölleri'ndeyiz. Bu muhteşem doğada santuri, erbani ve def çalmak ayrıca mutlu etti" dedi.