Müzisyen, yönetmen ve yapımcı Nedim Otyam, vefatının 13. yılında anılıyor - Son Dakika

Müzisyen, yönetmen ve yapımcı Nedim Otyam, vefatının 13. yılında anılıyor

06.03.2021 13:35
Müzisyen, yönetmen ve yapımcı Nedim Otyam, vefatının 13. yılında anılıyor, System.String[]

Müzisyen, yönetmen, yapımcı ve eğitimci Nedim Vasıf Otyam'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti.

Müzisyen, yönetmen, yapımcı ve eğitimci Nedim Vasıf Otyam'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti.

Ankara'da 1919'da eczacı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Nedim Otyam, ressam Fikret Otyam'ın ağabeyi, müzisyen Ali Otyam'ın da babasıdır.

O zamanki adı Musiki Muallim Mektebi olan Ankara Konservatuarı'nın trompet bölümünden mezun olan Otyam, 1938'de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'na girdi.

Bir yandan da koro yönetmenliği yapan sanatçı, Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nu ve Ankara Halkevi'nin orkestra ve korosunu yönetti. Usta müzisyen ayrıca Ernst Praetorius, Georg Markowitz ve Carl Ebert'le çalışmalar yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün film müziğini yaptı

Otyam, Türkiye'nin ilk özgün film müziğini gerçekleştirerek, büyük orkestra ile müziği kayda alan ilk besteci oldu.

Barbaros Filmi, 1952'de kuran Otyam, sinema alanında 100'den fazla film müziğine, birçok filmin yönetmenliğine ve yapımcılığına imza attı.

Doğal ortamda çekilen ilk köy filmlerinden biri olarak kabul edilen "Toprak"ı 1952'de çeken Otyam, Aksaray'da çekimleri gerçekleştirilen filmle sinemada ilk kez toprak ağalığı konusunu işledi.

Otyam, 1961'de 3. Akdeniz Şarkı Yarışması'nda "La Paradisiaque" adlı eseri ile birincilik ödülünü aldı. Fransa'da Bitard Üniversitesi'nce verilen "Chevalier Honoraire" ödülü ile de onurlandırıldı.

Sanatçı, 1974- 1984 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevinde bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde 1976'da "Film Müziği" dersleri vermeye başlayan Otyam, emekli olduğu 1986 yılına kadar üniversitede ders vermeye devam etti.

Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı

Altın Koza, Altın Portakal, Artemis gibi birçok ödülün sahibi de olan Otyam, "36. Antalya Film Şenliği"nde (1999) "Seyyit Han" filmi ile "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Sanatçı, ayrıca kuruluşunda çalıştığı Özel Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümü başkanlığını da bir dönem yürüttü.

"Yurda Dönüş", "Bar Kızı" ve "Dikenli Yol" filmlerinin senaryolarını yazan Otyam, "Toprak", "Çeto Salak Milyoner", "Bar Kızı", "Ölüm Saati", "Çeto Sihirbaz", "Gecekondu Yosması", "Dikenli Yol" ve "Kan ve Gurur" filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Nedim Vasıf Otyam, 6 Mart 2008'de İstanbul'da vefat etti ve İçerenköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Vefatından birkaç gün sonra yapılan anma töreninde konuşan eşi Sanay Otyam, Nedim Otyam'ın sinema tutkusunun 6 yaşında başladığını belirterek, "Arkadaşlarıyla Aksaray'daki bir derenin kenarında buldukları film parçacıklarını, dere kenarına yaptıkları bir barakada izlerlermiş. Nedim Otyam'ın 6 yaşında başlayan sinema tutkusu müzikle birleşince sinema müziği ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı törende konuşan tiyatro sanatçısı Toron Karaca da Nedim Otyam ile 1949-1950'li yıllarda tanıştığını, Otyam'ın kurduğu Barbaros Film'de de birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Nedim, ağabeyimdi benim, çok severdim, hayatımın her döneminde yanımda oldu." demişti.

Türkiye'nin ilk özgün film müziği üreten sanatçılarından Otyam'ın müziğine imza attığı filmler şöyle:

"Vatan İçin", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Dudaktan Kalbe", "İstanbul Çiçekleri", "İstanbul'un Fethi", "Lale Devri", "Toprak", "Ankara Ekspresi", "Yurda Dönüş", "İki Süngü Arasında", "Ölüm Saati", "Bar Kızı", "Kaçak", "Tuzak Oteli", "Dokuz Dağın Efesi", "Hayat Cehennemi", "Kumpanya", "Peçeli Efe", "Kanlı Değirmen", "Yak Bir Sigara", "Oğlum", "Özleyiş", "Şeytanın Kılıcı", "Boş Yuva", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "İnleyen Dağlar", "Öldür Beni", "Çanakkale Aslanları", "Duvarların Ötesi", "Karanlıkta Uyuyanlar", "İsyancılar", "Çalıkuşu", "Camoka'nın İntikamı", "Şeytan Kafesi", "Seyyit Han", "Camoka'nın Dönüşü", "Meyro", "Yunus Emre Destanı", "Bilal-ı Habeşi", "Derya Gülü", "Bugünün Saraylısı", "Alkol", "Çil Horoz", "Çökertme", "Kaçıklık Diploması" ve "Acı Gönül"

Yönetmen, İstanbul, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Müzisyen, yönetmen ve yapımcı Nedim Otyam, vefatının 13. yılında anılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü         
17:47
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzisyen, yönetmen ve yapımcı Nedim Otyam, vefatının 13. yılında anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei