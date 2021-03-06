Müzisyen, yönetmen ve yapımcı Nedim Otyam, vefatının 13. yılında anılıyor - Son Dakika

Müzisyen, yönetmen, yapımcı ve eğitimci Nedim Vasıf Otyam'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti.

Ankara'da 1919'da eczacı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Nedim Otyam, ressam Fikret Otyam'ın ağabeyi, müzisyen Ali Otyam'ın da babasıdır.

O zamanki adı Musiki Muallim Mektebi olan Ankara Konservatuarı'nın trompet bölümünden mezun olan Otyam, 1938'de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'na girdi.

Bir yandan da koro yönetmenliği yapan sanatçı, Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nu ve Ankara Halkevi'nin orkestra ve korosunu yönetti. Usta müzisyen ayrıca Ernst Praetorius, Georg Markowitz ve Carl Ebert'le çalışmalar yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün film müziğini yaptı

Otyam, Türkiye'nin ilk özgün film müziğini gerçekleştirerek, büyük orkestra ile müziği kayda alan ilk besteci oldu.

Barbaros Filmi, 1952'de kuran Otyam, sinema alanında 100'den fazla film müziğine, birçok filmin yönetmenliğine ve yapımcılığına imza attı.

Doğal ortamda çekilen ilk köy filmlerinden biri olarak kabul edilen "Toprak"ı 1952'de çeken Otyam, Aksaray'da çekimleri gerçekleştirilen filmle sinemada ilk kez toprak ağalığı konusunu işledi.

Otyam, 1961'de 3. Akdeniz Şarkı Yarışması'nda "La Paradisiaque" adlı eseri ile birincilik ödülünü aldı. Fransa'da Bitard Üniversitesi'nce verilen "Chevalier Honoraire" ödülü ile de onurlandırıldı.

Sanatçı, 1974- 1984 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevinde bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde 1976'da "Film Müziği" dersleri vermeye başlayan Otyam, emekli olduğu 1986 yılına kadar üniversitede ders vermeye devam etti.

Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı

Altın Koza, Altın Portakal, Artemis gibi birçok ödülün sahibi de olan Otyam, "36. Antalya Film Şenliği"nde (1999) "Seyyit Han" filmi ile "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü. Sanatçı, ayrıca kuruluşunda çalıştığı Özel Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik bölümü başkanlığını da bir dönem yürüttü.

"Yurda Dönüş", "Bar Kızı" ve "Dikenli Yol" filmlerinin senaryolarını yazan Otyam, "Toprak", "Çeto Salak Milyoner", "Bar Kızı", "Ölüm Saati", "Çeto Sihirbaz", "Gecekondu Yosması", "Dikenli Yol" ve "Kan ve Gurur" filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Nedim Vasıf Otyam, 6 Mart 2008'de İstanbul'da vefat etti ve İçerenköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Vefatından birkaç gün sonra yapılan anma töreninde konuşan eşi Sanay Otyam, Nedim Otyam'ın sinema tutkusunun 6 yaşında başladığını belirterek, "Arkadaşlarıyla Aksaray'daki bir derenin kenarında buldukları film parçacıklarını, dere kenarına yaptıkları bir barakada izlerlermiş. Nedim Otyam'ın 6 yaşında başlayan sinema tutkusu müzikle birleşince sinema müziği ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı törende konuşan tiyatro sanatçısı Toron Karaca da Nedim Otyam ile 1949-1950'li yıllarda tanıştığını, Otyam'ın kurduğu Barbaros Film'de de birlikte çalıştıklarını anlatarak, "Nedim, ağabeyimdi benim, çok severdim, hayatımın her döneminde yanımda oldu." demişti.

Türkiye'nin ilk özgün film müziği üreten sanatçılarından Otyam'ın müziğine imza attığı filmler şöyle:

"Vatan İçin", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Dudaktan Kalbe", "İstanbul Çiçekleri", "İstanbul'un Fethi", "Lale Devri", "Toprak", "Ankara Ekspresi", "Yurda Dönüş", "İki Süngü Arasında", "Ölüm Saati", "Bar Kızı", "Kaçak", "Tuzak Oteli", "Dokuz Dağın Efesi", "Hayat Cehennemi", "Kumpanya", "Peçeli Efe", "Kanlı Değirmen", "Yak Bir Sigara", "Oğlum", "Özleyiş", "Şeytanın Kılıcı", "Boş Yuva", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "İnleyen Dağlar", "Öldür Beni", "Çanakkale Aslanları", "Duvarların Ötesi", "Karanlıkta Uyuyanlar", "İsyancılar", "Çalıkuşu", "Camoka'nın İntikamı", "Şeytan Kafesi", "Seyyit Han", "Camoka'nın Dönüşü", "Meyro", "Yunus Emre Destanı", "Bilal-ı Habeşi", "Derya Gülü", "Bugünün Saraylısı", "Alkol", "Çil Horoz", "Çökertme", "Kaçıklık Diploması" ve "Acı Gönül"