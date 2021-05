Müzisyen Yücel Arzen, "İntifada" eseriyle zulme meydan okuma çağrısı yaptı - Son Dakika

Müzisyen Yücel Arzen, Filistinlilere destek olmak adına hazırladığı "İntifada" adlı eserini, sosyal medya hesaplarından dinleyicilerinin beğenisine sundu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınayan sanatçı, şarkıyı "İntifada, şimdi bütün dünyada" sözleriyle paylaştı.

Esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arzen, Roger Waters'ın çok bilinen şarkısına İstanbul'dan ses verdiğini söyledi.

Arzen, şarkının ona ihtiyacı olanın olduğunu belirterek, "Şimdi hiçbir aşağılık kompleksine kapılmadan şarkıyı şarkımız bilip sesimizi dünyanın dört bir tarafından üstelik kendi dilimizde söylemeliyiz. Tıpkı Ayasofya için söylediğimiz şarkı gibi, Kırgızca, Boşnakça, Kürtçe, Svahili, Arap, Urduca... Şarkıyı büyüteceğiz! Çünkü acımız büyük. Dünyanın her yerinden haykıracağız! 'Dünyanın bütün mazlumları birleşin!' diyeceğiz. İntifada, şimdi büyün dünyada." dedi.

Arzen, şimdi Filistin için beraber şarkı söylemenin tam vakti olduğunu dile getirerek, "Meydan okuyalım İsrail'e, zulme. Dünyanın bütün mazlumları birleşsin." çağrısında bulundu.

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'in "Another Brick In The Wall" adlı eserinden uyarlanan şarkının sözlerinde "Özgür Filistin, sen özgürsen/Dağılır bulutlar eğer güneşsen/Sakın öldürme insanız biz/Birleşsin artık ellerimiz/ Hey Netanyahu hemen istifa/ İntifada şimdi bütün dünyada" ifadeleri yer alıyor.