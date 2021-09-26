Üye Girişi
Müzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto - Son Dakika

Müzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto

26.09.2021 11:51
Müzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto, System.String[]

MÜZİSYEN Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul çalarak protesto etti.

MÜZİSYEN Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını yol ortasında davul çalarak protesto etti. Farkındalık yaratmak için bu eylemi yaptığını söyleyen Şalt, "Buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen TIR bile geçtiği oluyor. Burada kamyon giremez tabelası varken kamyonların geçmesi benim garibime gidiyor. Yapmış olduğum protesto ile farkındalık yarattığımı düşünüyorum. Çünkü trafik polisi geldi. Defalarca aramama rağmen kimse gelmemişti. Demek ki böyle davul çalmam gerekiyormuş" dedi.

Müzisyen Alpay Şalt, oturduğu Zekeriyaköy Birinci Cadde Bahçeköy yönü, Varyant Yokuşu'nda 'kamyon giremez' tabelası olmasına rağmen kamyonların kurallara uymamasını protesto etti. Sabah saatlerinden itibaren caddede bulunan 'kamyon giremez' tabelasının önüne gelen Şalt, davul çalmaya başladı. Davul çalarken yoldan geçen kamyonlara 'kamyon giremez' tabelasını gösterdi. Şalt'ın aynı zamanda davulunun önüne 'kamyon giremez' tabelası astığı görüldü. Bu zamana kadar bu süreci birçok kuruma şikayet ettiğini söyleyen Şalt amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

"GÜNDE 50-60 TANE KAMYON GEÇİYOR"

Alpay Şalt, "35 yıllık bateristim ve Zekeriya köyde oturuyorum. Son iki yıldır burada korkunç bir kamyon gürültüsü oluştu. Gürültüye gelip baktığımda burada bir kamyon giremez tabelası gördüm. Ancak buradan günde 50-60 tane kamyon geçiyor. Hatta bazen tır bile geçtiği oluyor. Gerekli yerlere yazıları yazdım. Bu alanda denetim yapılması ve EDS takılmasını istedim. Benim şikayetlerim üzerine bu yolun başına bir tabela daha asıldı. Ancak herkes o tabelayı da görmezden geliyor ve yola devam ediyor. Burası ölümlü kazaların olduğu dik ve dar bir yokuş. Burada zaten kamyonların hareket kabiliyetleri çok az ve kamyonlar yokuşu çıkmakta çok zorlanıyor. Özellikle de kamyon çıkarken çıkardığı ses bizi rahatsız ediyor" dedi.

"DAVULUN ÖNÜNE DE KAMYON GİREMEZ TABELASI KOYDUM"

'Burada kamyon giremez tabelası varken kamyonların geçmesi benim garibime gidiyor' diyen Şalt, "Gerekli tüm yerlere yazılarımı yazdım. Ancak kimse bir şey yapamadı. Ben de kamyonlar belki tabelayı okuyamıyorlardır diye. Davulumla eylem yapmaya karar verdim. Hatta davulun önüne de kamyon giremez tabelası koydum. Geçen kamyonculara tabelaları gösteriyorum. Onlar da korna çalıp geçiyorlar. Biz de böyle eğleniyoruz. Eğlenmeli miyim yoksa ağlamalı mıyım bilmiyorum. Farkındalığı yarattık diye düşünüyorum. Çünkü trafik polisi geldi. Çünkü ben defalarca aramama rağmen kimse gelmemişti. Demek ki böyle davul çalmam gerekiyormuş" diye konuştu. Zekeriyaköy Varyant Yokuşu başında oturan Alessandra Skonyamilo ise "Kamyon giremez tabelası olmasına rağmen kamyonlar geçiyor buradan. Ben de çok şikayetçiyim. Evde oturduğumda gürültüden duramıyorum. Bugün de çamaşırları asıyordum. Müzik sesini duyunca bir şeyler oluyor diye çıktım" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 11:48 DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı 11:17 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum 10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı 08:58 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek 08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek

Son Dakika Haberleri
11:52 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ve Mu varyantı karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
10:31 Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı         
11:45
Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için hastaneye giden kadın öldü! 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
10:35
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı         
10:14
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin         
09:40
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
"Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti         
00:52
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 12:05:53. #1.11#
SON DAKİKA: Müzisyenden kamyonculara yol ortasında bateriyle protesto - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement