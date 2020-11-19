Müzisyenin beste kaynağı otomobili - Son Dakika

Müzisyenin beste kaynağı otomobili

19.11.2020 08:20
Müzisyenin beste kaynağı otomobili, System.String[]

AMASYA'da müzisyen Hakan Pazar'ın (35), yarım asra yaklaşan orijinal 'Murat 124' marka otomobili beste için kendisine ilham kaynağı oluyor.

AMASYA'da müzisyen Hakan Pazar'ın (35), yarım asra yaklaşan orijinal 'Murat 124' marka otomobili beste için kendisine ilham kaynağı oluyor. Pazar, "Aracımla bir bütün haline geldiğim için bana müzik çalışmalarımda ilham kaynağı oluyor. Doğa ile iç içe sessiz bir ortamda aracımın içerisinde beste çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu nedenle aracımı satmayı hiçbir zaman düşünmüyorum" dedi.

Kent merkezinde müzik evi işletmeciliği yapan ve 13 yaşında başladığı müzisyenlik mesleğini sürdüren Hakan Pazar, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliği bozulmayan 1974 model Murat 124 marka otomobilin içerisinde aldığı ilham ile besteler yapıyor. Klarnet, cümbüş, keman, bağlama, ud, saksafon, darbuka, tambur gibi 8 farklı müzik aletini çalabilen Pazar, 46 yıllık klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Hafta sonları şehir turu attığı aracına ise il dışından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

'SIFIR ARABA TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİM'Müzisyen Hakan Pazar, "1974 model klasik murat 124 otomobil, uzun yıllardır şahsım tarafından kullanılıyor. Aracım 46 yıl önce fabrikadan çıktığı gibi bütün parçaları halen orijinalliğini korumaktadır. Aracıma hafta sonları binerek, şehir turu atıyorum. Onun dışında çok fazla trafiğe çıkarmıyorum. Bunun en büyük göstergesi de kilometresinin 52 binde olması. Şehir merkezinde seyahat ederken, il dışından gelenler beni durdurup, aracımla fotoğraf çektirmek istiyor. Büyük bir kısmı ise arabamı satın almak istiyor. Ayrıca, aracımın orijinalliği bozulmadığı için bayi vitrininde sergilemek için bana sıfır araba teklif etmelerine rağmen tekliflerini reddettim" dedi.'İLHAM KAYNAĞIM BENİM'

Hafta sonları otomobili ile gezerken ilham geldiği için birçok bestesini aracının içerisinde yaptığını belirten Pazar, "Aracımla bir bütün haline geldiğim için bana müzik çalışmalarımda ilham kaynağı oluyor. Doğa ile iç içe sessiz bir ortamda aracımın içerisinde beste çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu nedenle aracımı satmayı hiçbir zaman düşünmüyorum" diye konuştu.


Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili
Müzisyenin beste kaynağı otomobili

Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müzisyenin beste kaynağı otomobili - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Ev oturmaları bulaşmanın en sık görüldüğü noktalardır" diyen Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Tedbirler amacına ulaşmaz Sadakatsiz dizisindeki eşinin aldatan Volkan'ın pişkin halleri izleyicileri çileden çıkardı Diyarbakır'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmada saniyeler içinde 100'den fazla kurşun sıkıldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor? 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti
Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor Binbir zahmetle üretilen defne yağının litresi 100 TL'ye satılıyor         
08:07
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi         
06:53
Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü Türkiye, deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek bir alt lige düştü         
00:34
Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun         
23:18
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir         
20:39
Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor         
19:55
14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü         
18:02
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 08:31:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzisyenin beste kaynağı otomobili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei