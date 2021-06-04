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Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı

04.06.2021 10:16
Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Haziran tarihli yeni 'Kademeli Normalleşme' kararlarına göre nikah ve düğünlere belli şartlarla izin verilecek olması, düğünlerde sahne alan müzisyenlerin yüzünü güldürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 1 Haziran tarihli yeni 'Kademeli Normalleşme' kararlarına göre nikah ve düğünlere belli şartlarla izin verilecek olması, düğünlerde sahne alan müzisyenlerin yüzünü güldürdü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında bir yılı aşkın süredir uygulanan bazı kısıtlamalar, birçok sektörü olumsuz yönde etkiledi. Özellikle düğünlerin yasaklanması, bu sektöre bağlı olan inşaat, ulaşım, yiyecek-içecek gibi sektörlerin yanı sıra hayatını müzikle idame ettiren vatandaşların da maddi yönden büyük yaralar almasına sebep oldu.

Mesleklerini tekrar icra edebilecekler

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sonrası yayınlanan yeni 'Kademeli Normalleşme' kararlarına göre ise artık düğünler belli şartlara bağlı olarak yapılabilecek. Bu durumda sahnelere tekrar dönebilmeleri söz konusu olan müzisyenler ise enstrümanlarını ellerine alamadıkları zor günleri geride bırakarak mesleklerini tekrar icra edebilecekleri günler için hazırlık yapmaya başladı.

"Çok zor günlerden geçtik"

Müzisyenler olarak düğünlerin kapanmasından bu yana birçok sıkıntı çektiklerini ve devlet tarafından yapılan yardımlarla ayakta kalmaya çalıştıklarını anlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir mahalli sanatçısı Ömer Ulutaş, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle müzik sektöründe ben ve benim gibi birçok meslek arkadaşımız gerçekten çok zor günlerden geçtik. Eylülden bu yana müzik faaliyetlerinin olmadığı bir süreçti bu. Devletimizin ve Kültür Bakanlığımızın yardımları oldu müzisyenlerimize, yöresel sanatçılarımıza. Bu süreçte tabii müzisyenler, müzik ve enstrüman icracılarının kullanmış oldukları enstrümanın aksesuarları var. Bugün bir keman teli 450 TL, yani bunu icra edemediği için bunu da kazanamıyordu" ifadelerini kullandı.

"Sahneleri çok özledik"

Yayınlanan yeni genelgeye göre düğünlerin mesafe, kapalı alanlarda kişi sınırlaması olması, yiyecek içecek servisi yapılmaması gibi şartlarla da olsa yapılabilecek olması kararına sevindiklerini söyleyen yöresel saz ve ses sanatçısı Ulutaş, "Tüm müzisyen ve meslek arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben ve bütün meslektaşlarım sahneleri özledik. Bizim gerçek yerimiz sahnelerdir. Tabi o duyguyu ben ve benim gibi meslektaşlarım bilir. Bunu halk da istiyor, biz de istiyoruz. İnşallah en kısa sürede tekrar sahneye geri döneceğiz. Bu yönden sevinçliyiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı
Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı
Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı
Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı
Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı

İçişleri Bakanlığı, Normalleşme, Haziran, İcra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müzisyenler düğün hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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