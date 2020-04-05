Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz - Son Dakika Magazin

Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz

1 saat önce

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının neden olduğu kriz en çok gündelik yövmiye ile çalışanlar perişan etti. Bu grup içinde yer alan ses sanatçıları ile set işçileri günlerdir perişan durumda. Müzisyenler yokluk içinde yetkililere sesini duyurmaya çalışırken, yıllardır aynı sahneyi paylaştıkları servet sahibi ve ünlü şarkıcıların sessizliği onları adeta kahrediyor.

Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz, System.String[]

Türkiye'yi evlere kilitleyen, ekonomik hayatı adeta felç eden Covid-19 virüsünün neden olduğu salgınla mücadale devam ederken, virüsün neden olduğu ekonomik kriz on binlerce kişiyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etti. Yüz binlerce kişinin işinden olduğu ekonomik bunalım yüzünden en çok etkilenen sahne sanatçıları, müzisyenler ile set işçileri, krizin ilk mağdurları oldu. Eğlence sektörünün krizle birlikte Türkiye genelinde ilk kepenk kapatan kuruluşlar olduğunu belirten ünlü sanatçı Balık Ayhan, bu durumdan on binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

ÖNCE PLATFORM KURULDU, SIRADA SENDİKA VAR

Balık Ayhan Koronavirüs salgını ile birlikte en büyük zararı eğlence sektörünün içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulması ve& ; gelecekte benzeri olaylarla karşılaşılması durumunda en az etki ile atlatılması amacıyla müzisyenlerin bir araya geleceğini söyledi.

& ;Müzisyen camiasının perişan durumda olduğunu söyleyen Balık Ayhan, yıllardır ertelenen ve üzerinde durulmayan müzisyen örgütlenmesinin organizasyonunu üstlendiğini söyledi.

Sosyal haklar ve SGK güvencelerinden uzak müzisyen camiasının bu haklardan faydalanması için çalışmalara öncülük ettiğini ve bu bağlamda 'Sahne ve set emekçileri platformu' adı altında bir çatı oluşturduklarını bunu da sosyal güvence kapsamından yararlanabilmek için bir yol olarak kullanacaklarını söyleyen Balık Ayhan, 'Tabi bizlerden çoğu müzisyenin de tek hatası günlük kazanıp, günlük yaşaması, birikim yapmadan yakalanmak kötü oldu' dedi. Grubun kısa sürede Türkiye genelinde 6 bine yakın üye ile önemli bir yapılanma olduğunu söyleyen Balık Ayhan tüm kesimlerden destek beklediğini ifade etti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:32 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek         
00:15
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit         
00:09
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı         
23:57
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı         
23:50
Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti         
23:40
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı         
23:20
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin         
23:00
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar         
22:45
16 yaşındaki çocuğun 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı         
22:45
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı         
22:01
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek         
21:56
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 01:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzisyenler perişan, ünlü sanatçılar sessiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]