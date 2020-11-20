Müzisyenler şarkıyla pandemi süreci için yardım istedi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde eğlence sektöründe hizmet veren müzisyenler, koronavirüs salgını döneminde işlerinin durma noktasına gelmesi dolayısıyla besteledikleri şarkıyla yetkililerden yardım istedi.

Gebze ilçesinde çeşitli mekanlarla hizmet veren müzisyenler, koronavirüs salgını döneminde işlerinin durması nedeniyle Gebze Müzisyenler Derneği çatısı altında bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıyı besteledikleri şarkıyla ifade edip, yetkililerden yardım istedi. 'Bir umutla yaşıyor sanat dünyası, Covid-19 derdi vurdu çekiyor yası. Tüm sanatın derdi ekmek davası, bizlere de el uzatsın devletim' sözlerinin yer aldığı şarkıyla seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Gebze Müzisyenler Derneği Başkanı Muhammet Gündüz, her türlü tedbiri alarak çalışmaya hazır olduklarını söyledi.