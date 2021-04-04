Müzisyenler yan flüt çalarak kaydı - Son Dakika

ORDU'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi'nde, müzisyen Akif Bayazıt ile Necati Hamzaçebi'nin yan flüt eşliğinde türkü söyleyip, kayak yaptığı anlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Koro Şefi Akif Bayazıt ile Kafkasya Üniversitesi Konservatuar öğrencisi Necati Hamzaçebi, hafta sonu tatili için Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezine gitti. Burada bir süre kayak sporu yapan ikilinin aklına müzik eşliğinde kayak yapma fikri geldi. Bayazıt, müzik öğrencisi Hamzaçebi'nin kayaklarına yattı, ardından Hamzaçebi ise Bayazıt'ın snowboardına oturarak yan flüt çalmaya başladı. Bu sırada Bayazıt da 'Nazende sevgilim' türküsünü söyledi. İkilinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni toplayıp, ilgi odağı oldu.