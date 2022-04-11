MÜZİSYENLERDEN UYGULAMA YAPAN POLİSLERE SÜRPRİZ - Son Dakika
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MÜZİSYENLERDEN UYGULAMA YAPAN POLİSLERE SÜRPRİZ

11.04.2022 12:29

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir müzik grubu, güvenlik uygulama noktasındaki polislere sürpriz yaparak kısa bir konser verdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir müzik grubu, güvenlik uygulama noktasındaki polislere sürpriz yaparak kısa bir konser verdi.

Atatürk Caddesi'nde araçları durdurarak kontrol eden polis ekiplerine, uygulama noktasına giren bir araçtaki müzisyenler tarafından sürpriz yapıldı. Araçtan müzik aletleriyle birlikte inen müzisyenler, kısa bir konser vererek Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Müzisyenler daha sonra polislere tatlı ikram etti. Çevredeki vatandaşlar da yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sürpriz sayesinde moral bulan polisler, müzisyenlere teşekkür etti.

MÜZİSYENLERDEN UYGULAMA YAPAN POLİSLERE SÜRPRİZ
MÜZİSYENLERDEN UYGULAMA YAPAN POLİSLERE SÜRPRİZ
MÜZİSYENLERDEN UYGULAMA YAPAN POLİSLERE SÜRPRİZ

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İskenderun, Konser, Polis, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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