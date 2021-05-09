Müzisyenlerin "meslektaş dayanışması", salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı - Son Dakika

Müzisyenlerin "meslektaş dayanışması", salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı

09.05.2021 11:25

Türkiye'nin farklı bölgelerinden müzisyenlerin oluşturduğu "Olta Dayanışma", salgın sürecinde maddi sıkıntı yaşayan meslektaşları için yayınladıkları 7 albümle müzikseverlerin desteğini bekliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden müzisyenlerin oluşturduğu "Olta Dayanışma", salgın sürecinde maddi sıkıntı yaşayan meslektaşları için yayınladıkları 7 albümle müzikseverlerin desteğini bekliyor.

"Umut denize atılmış bir olta" felsefesi ile bir araya gelen bağımsız müzisyenler, mesleki dayanışma için başlattıkları destek yolculuğunda 7 albüm ve 78 parça üretti.

İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Feridun Düzağaç gibi müzisyenler ile birçok ünlü grubun üyesinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik Olta Dayanışma, dijital müzik platformlarında yayınladıkları albümlerden elde edilen tüm geliri maddi sıkıntı yaşayan meslektaşlarına aktarmaya başladı.

Farklı müzik türlerinde albümler çıkaran dayanışma grubunun son çalışması ise "Türküler Yetişti İmdada" oldu.

Elektronik müzik albümü de gelecek

Olta Dayanışma üyesi ses mühendisi ve sanatçı Okan Oganer, AA muhabirine, salgın öncesi bütün müzisyenlere açık bir platform oluşturmayı tasarladıklarını, salgınla birlikte bunun bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Bu süreçte müzik emekçilerinin zor günler geçirdiğini, onlar için bir şeyler yapabilmek adına yola çıktıklarını aktaran Oganer, farklı müzik türleri ve bölgelerden meslektaşların üretim sürecine dahil olmasıyla arka arkaya albümlerin çıkarıldığını ve dijital mecralara yüklendiğini aktardı.

Oganer, bu albümler dinledikçe elde edilecek gelirin maddi sıkıntı yaşayan müzisyenlere aktarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kimi müzisyen arkadaşlarımız eğitim alanında da çalıştığı için para kazanabiliyor. Ancak sadece müzik icrasıyla geçinen meslektaşlarımız var ve şu dönemde durumları kötü. Belki 50. albümde istediğimiz desteği sağlayabiliriz, bilmiyoruz ama bu yola baş koyduk. Albümler çıkarıp insanlara destek olacağız. Müzisyenlerin bir arada olduğu derneklerle görüştük. Zor durumdaki meslektaşlarımızın elektrik faturasını, kiralarını gerekirse kendi üyelerimiz arasında toplamaya çalışıyor ve destek olmaya çalışıyoruz."

Okan Oganer, "Türküler Yetişti İmdada" çalışmasının ardından bir de elektronik müzik albümü çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Duran Ay anısına şarkı yaptı

Olta Dayanışma'nın 6. albümü olan Hafıza'da kendisinin de "Soğuk" adlı bir şarkısının bulunduğunu ve bu şarkıyı da salgın sürecinde yaşamını yitiren bağlama sanatçısı Duran Ay anısına yaptığını ifade eden Oganer, "Meslektaşlarımıza en azından bir umut vermek istiyoruz. 'Arkadaşlar yalnız değilsiniz, biz de çabalıyoruz' demek istiyoruz. Elbette bizi duyacaklar ve müzik hep var olacak buna inanıyoruz." dedi.

Müzisyenlerin meslektaş dayanışması , salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı
Müzisyenlerin meslektaş dayanışması , salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı
Müzisyenlerin meslektaş dayanışması , salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı
Müzisyenlerin meslektaş dayanışması , salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı

Feridun Düzağaç, Türkiye, ulusoy, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Müzisyenlerin 'meslektaş dayanışması', salgın sürecindeki 7. albümünü yayınladı - Son Dakika


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