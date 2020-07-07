Müzisyenlerin üretim sürecini anlatan The Junction belgeseli yayınlandı - Son Dakika

Müzisyenlerin üretim sürecini anlatan The Junction belgeseli yayınlandı

Yetenekli müzisyenleri bir arada üretmeye teşvik eden olayları, onları karşı karşıya getiren tesadüfleri konu alan yeni müzik belgesel serisi The Junction RedBull.com'da yayınlandı.

Yetenekli müzisyenleri bir arada üretmeye teşvik eden olayları, onları karşı karşıya getiren tesadüfleri konu alan yeni müzik belgesel serisi The Junction RedBull.com'da yayınlandı. Birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırlanan animasyon video serisinin altı bölümden oluşuyor. İlk videonun konukları ise Peaches ve Chilly Gonzales oldu.

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Red Bull Music Academy'nin birçok illüstrasyon sanatçısı ve yönetmenle bir araya gelerek hazırladığı The Junction animasyon video serisi yayınlandı. Sanatçıların bir araya gelme ve birlikte yaratma sürecinin anlatıldığı altı bölümden oluşan yeni müzik belgesel serisi The Junction, RedBull.com'da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belgesel, Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müziğin provokatif ismi Peaches'in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikaye ile başladı.

İlerleyen bölümlerde ise, Brezilya müziğine duydukları hayranlığın beat'lerin efendisi Kaytranada ve 2016 Red Bull Music Academy katılımcısı River Tiber'ı nasıl buluşturduğunu, Jessy Lanza ile Jeremy Greenspan'ın dostluğa varan ilişkisinin detaylarını ve Turbo Crunk üçlüsünü oluşturan Lunice, Ango ve 27esp'nin Kanada'nın arka mahallelerinde nasıl tanıştıkları aktarılacak.

The Junction'da ayrıca, Fool's Gold'un kurucuları A-Trak ve Nick Catchdubs'ı, Torontolu dörtlü BadBadNotGood ve Future Islands solisti Samuel T. Herring'i eşsiz müzikal birliktelikleri anlatılacak.


Red Bull, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Müzisyenlerin üretim sürecini anlatan The Junction belgeseli yayınlandı - Son Dakika
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