Muzlu Glütensiz Ekmek Tarifi

Malzemeler:



*700 g glütensiz yulaf ezmesi



*500 g ılık su



*1 paket instant maya



*1 tatlı kaşığı tuz



*Yarım çay bardağı keten tohumu



*Yarım çay bardağı kabak çekirdeği



*Yarım çay bardağı pikan cevizi



Üzeri için;



*Kabak çekirdeği içi



*Keten tohumu



*Pikan cevizi



Tarif:



1- Derin bir kasede ılık su ve mayayı ekleyip karıştırın ve bekletin.



2- Yulaf ezmesini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da un haline gelene kadar çekin.



3- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine çektiğiniz yulaf ununu, mayalı suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.



4- Oluşan hamura keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizini ekleyip karıştırın.



5- Hamuru kek kalıbının içine boşaltın.



6- Üzerine keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizi serpin.



7- Üzerine nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletip mayalandırın.



8- Arçelik Ankastre Fırın'da fansız ayarda 200 derecede 1 saat kontrollü olarak pişirin.



9- Pişen ekmeğinizi dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın.



10- Afiyet olsun!



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