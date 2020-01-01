Muzlu Glütensiz Ekmek Tarifi

Malzemeler:
*700 g glütensiz yulaf ezmesi
*500 g ılık su
*1 paket instant maya
*1 tatlı kaşığı tuz
*Yarım çay bardağı keten tohumu
*Yarım çay bardağı kabak çekirdeği
*Yarım çay bardağı pikan cevizi
Üzeri için;
*Kabak çekirdeği içi
*Keten tohumu
*Pikan cevizi
Tarif:
1- Derin bir kasede ılık su ve mayayı ekleyip karıştırın ve bekletin.
2- Yulaf ezmesini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da un haline gelene kadar çekin.
3- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine çektiğiniz yulaf ununu, mayalı suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.
4- Oluşan hamura keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizini ekleyip karıştırın.
5- Hamuru kek kalıbının içine boşaltın.
6- Üzerine keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizi serpin.
7- Üzerine nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletip mayalandırın.
8- Arçelik Ankastre Fırın'da fansız ayarda 200 derecede 1 saat kontrollü olarak pişirin.
9- Pişen ekmeğinizi dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın.
10- Afiyet olsun!
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