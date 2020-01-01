Muzlu Glütensiz Ekmek Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muzlu Glütensiz Ekmek Tarifi - Son Dakika Magazin

Muzlu Glütensiz Ekmek Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *700 g glütensiz yulaf ezmesi*500 g ılık su*1 paket instant maya*1 tatlı kaşığı tuz*Yarım çay bardağı keten tohumu*Yarım çay bardağı kabak çekirdeği*Yarım çay bardağı pikan ceviziÜzeri için;

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Malzemeler:


*700 g glütensiz yulaf ezmesi


*500 g ılık su


*1 paket instant maya


*1 tatlı kaşığı tuz


*Yarım çay bardağı keten tohumu


*Yarım çay bardağı kabak çekirdeği


*Yarım çay bardağı pikan cevizi


Üzeri için;


*Kabak çekirdeği içi


*Keten tohumu


*Pikan cevizi


Tarif:


1- Derin bir kasede ılık su ve mayayı ekleyip karıştırın ve bekletin.


2- Yulaf ezmesini Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı'da un haline gelene kadar çekin.


3- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine çektiğiniz yulaf ununu, mayalı suyu ve tuzu ekleyip karıştırın.


4- Oluşan hamura keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizini ekleyip karıştırın.


5- Hamuru kek kalıbının içine boşaltın.


6- Üzerine keten tohumu, kabak çekirdeği ve pikan cevizi serpin.


7- Üzerine nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında 1 saat bekletip mayalandırın.


8- Arçelik Ankastre Fırın'da fansız ayarda 200 derecede 1 saat kontrollü olarak pişirin.


9- Pişen ekmeğinizi dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın.


10- Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:38 
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