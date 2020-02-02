Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar

Malzemeler:
80 g yumurta akı
1 çimdik tuz
165 g toz şeker
1 çay kaşığı krem tartar
140 g badem unu
100 g pudra şekeri
Arası için;
2 adet muz
Üzeri için;
Çikolata sos
Tarif:
Yumurta aklarını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine alıp tuz ve krem tartar ile 3-4 dakika çırptın.
Çırptıktan sonra şekeri ekleyip kademesini artırıp iyice köpük olana kadar 10 dakika yüksek devirde çırpın.
Ayrı bir kapta badem unu ve pudra şekerini karıştırın.
Ardından köpük haline getirdiğiniz yumurta karışımına spatula yardımıyla yavaşça yedirin.
Hazırladığınız karışımı sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine muz dilimi genişliğinde olacak şekilde tüm hamuru sıkın.
Önceden ısıttığınız 140 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-15 dakika pişirin.
Makaronlarınız piştikten sonra soğumaya bırakın.
O sırada muzları kalın bir şekilde dilimleyin.
Soğuyan bir makaronu alıp üstüne muz dilimi koyup tekrar üzerini makaronla kapatın.
Mini atıştırmalıklarınızın üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik