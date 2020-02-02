Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar - Son Dakika Magazin

Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar

6 saat önce

Malzemeler: 80 g yumurta akı 1 çimdik tuz 165 g toz şeker 1 çay kaşığı krem tartar 140 g badem unu 100 g pudra şekeriArası için;2 adet muzÜzeri için;Çikolata sosTarif: Yumurta aklarını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine alıp tuz ve krem tartar ile 3-4 dakika çırptın.

Muzlu ve Çikolata Soslu Mini Makaronlar, System.String[]

Malzemeler:


80 g yumurta akı

1 çimdik tuz

165 g toz şeker

1 çay kaşığı krem tartar

140 g badem unu

100 g pudra şekeri


Arası için;


2 adet muz


Üzeri için;


Çikolata sos


Tarif:


Yumurta aklarını Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içine alıp tuz ve krem tartar ile 3-4 dakika çırptın.

Çırptıktan sonra şekeri ekleyip kademesini artırıp iyice köpük olana kadar 10 dakika yüksek devirde çırpın.

Ayrı bir kapta badem unu ve pudra şekerini karıştırın.

Ardından köpük haline getirdiğiniz yumurta karışımına spatula yardımıyla yavaşça yedirin.

Hazırladığınız karışımı sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine muz dilimi genişliğinde olacak şekilde tüm hamuru sıkın.

Önceden ısıttığınız 140 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 10-15 dakika pişirin.

Makaronlarınız piştikten sonra soğumaya bırakın.

O sırada muzları kalın bir şekilde dilimleyin.

Soğuyan bir makaronu alıp üstüne muz dilimi koyup tekrar üzerini makaronla kapatın.

Mini atıştırmalıklarınızın üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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