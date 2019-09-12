Mvk uluslararası türkiye amatör açık şampiyonası başladı

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.Türkiye'de golfün gelişmesine önemli katkılarda bulunan ve 2016 yılında yaşamını yitiren iş insanı Mustafa Vehbi Koç (MVK) adına bu yıl 4'üncüsü düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Titanic Golf Kulübü'nde başladı. 13 ülkeden 64 oyuncunun mücadele ettiği turnuvada, 11'i kadın 30 Türk sporcu da dereceye girmek için çaba sarf ediyor.Turnuvaya erkekler kategorisinde Danimarkalı Oliver Bredahl-Kjaer, Danimarkalı Kasper Nyland, Rus Egor Eroshenko, Ukraynalı Oliver Claireaux, Berk Çelik, Recep Turan, Onur Telli, Berk Özyiğit, Yılmaz Batan; kadınlar kategorisinde ise Hollandalı Lizzy Peeters, Rus Nataliya Guseva, Rus Ekaterina Petrova, Ayşe Demir, İrem Demir, Beyhan Goldman Benardete, Petek Peker, Melike Kurucan gibi isimler katılıyor.Geçen yıl Gloria Golf Kulübü'nün yeni sahasında oynanan şampiyonada erkeklerde Slovak Jakub Hrinda, kadınlarda ise Rus golfçü Nataliya Guseva şampiyon olmuştu.Turnuva 15 Eylül günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

- Antalya