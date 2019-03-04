Son Dakika Haberleri: Mwc'de Tcl'in Katlanabilir Telefon Konseptlerine Baktık

Mwc'de Tcl'in Katlanabilir Telefon Konseptlerine Baktık

2 saat önce

#mwc #mwc2019 #TCL25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında sergilenen TCL ürünleri, firma tarafından geliştirilen ve DrangonHindge adı verilen bir teknolojiye sahip.

#mwc #mwc2019 #TCL

25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında sergilenen TCL ürünleri, firma tarafından geliştirilen ve DrangonHindge adı verilen bir teknolojiye sahip.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:44 Kaynak: Youtube

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