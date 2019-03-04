Mwc'de Tcl'in Katlanabilir Telefon Konseptlerine Baktık
2 saat önce
#mwc #mwc2019 #TCL25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında sergilenen TCL ürünleri, firma tarafından geliştirilen ve DrangonHindge adı verilen bir teknolojiye sahip.
#mwc #mwc2019 #TCL
25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC fuarında sergilenen TCL ürünleri, firma tarafından geliştirilen ve DrangonHindge adı verilen bir teknolojiye sahip.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:44 Kaynak: Youtube
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