Son Dakika Haberleri: Mxgp, afyonkarahisar'ı 180 ülkeye taşıyacak
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Mxgp, afyonkarahisar'ı 180 ülkeye taşıyacak

43 dakika önce

Afyonkarahisar'da ikinci kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile kentin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleriyle gastronomisi 180 ülkede tanıtılacak.

Mxgp, afyonkarahisar'ı 180 ülkeye taşıyacak, System.String[]

Afyonkarahisar'da ikinci kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile kentin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleriyle gastronomisi 180 ülkede tanıtılacak. Bugün başlayacak ve pazar günü sona erecek şampiyon için belediye tarafından festival alanına stant açıldı, tarihi Afyonkarahisar evinin minyatürünü konuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da 2'ncisi düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) bugün başlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek şampiyona kapsamında, NG Afyonspor ve Motosiklet Festivali de gerçekleştirilecek. Pazar günü sona erecek şampiyona kentin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Bu kapsamda, Afyonkarahisar Belediyesi şehrin kültür ve sanatını tanıtmak için festival alanına tarihi Afyon evlerinin minyatürünü koydu. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ile festival alanında incelemelerde bulundu.

"ŞEHRİMİZİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ TANITACAĞIZ"

Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için stant kurduklarını söyleyen Karakuş, "6-8 Eylül tarihlerinde Dünya Motokros Şampiyonası'nın yarışlarına Afyonkarahisar Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile yaptığımız ortaklaşa bu program bu hafta sonu dünya gündeminde olacak. Biz de kentimizin kültür ve sanatını dünyaya tanıtacağız. Kültür sanat evlerimiz, sosyal tesislerimiz, tarihi sokaklarımız ve yaptığımız belediye olarak çalışmalar olsun bunların tanıtımına yönelik standımız olacak. Standımıza gelen konuklarımıza şehrimizin değerlerini tanıtacağız" dedi.

Karakuş, şampiyonanın sorunsuz tamamlanması için belediye olarak 500 personel görevlendirdiklerini kaydetti.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar da "Afyonkarahisar'ın tüm özellerini tanıtacağız. Tarihi, kültürü ve gastronomisi 180 ülkede tanıtılacak. Bu etkinlikte tanıtım noktasında aktif rol almak istiyoruz. Bu organizasyonun yükünü federasyon ve belediyemiz çekiyor. Daha çok tanınan ve bilinen bir Afyonkarahisar için uğraşıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekipler Afyon evinde çalışma yaparken detay

Genel detaylar

Başkan Yardımcısı Karakuş'un açıklamaları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Akar'ın açıklamaları

Türkiye, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:39 Kaynak: DHA
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