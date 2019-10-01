Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabına "en iyi padok" ödülü verilmesine ilişkin, "Dünya Motosiklet Federasyonu, şampiyona ile ilgili sadece 5 ülkeye ödüller veriyor. Oylamaya da sadece takımlar ve sporcular katılıyor. Biz de bu 5 ödülden bir tanesi olan 'en iyi padok' ödülünü alarak onurlandık, gururlandık." dedi.

Akülke, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret ederek, Hollanda'da düzenlenen 2019 MXGP Ödülleri Töreni'nde aldıkları "en iyi padok" ödülünü, Zeybek'e teslim etti.

Asbaşkan Akülke, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları "en iyi padok" ödülünün Türkiye'nin onuru, Afyonkarahisar'ın gururu olduğunu söyledi.

Serüvene 2018 yılında "en iyi altyapı" ödülüyle başladıklarını dile getiren Akülke, şöyle konuştu:

"Bu yıl da Afyonkarahisar Valiliğimiz ile Belediye Başkanlığımızın çok büyük destek ve katkılarını gördük. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Türkiye'de yapılan bu organizasyon yine 2019'u da boş geçirmedi. Dünya Motosiklet Federasyonu, şampiyona ile ilgili sadece 5 ülkeye ödüller veriyor. Oylamaya da sadece takımlar ve sporcular katılıyor. Biz de bu 5 ödülden bir tanesi olan en iyi padok ödülünü alarak onurlandık, gururlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"Ülkemizin tanıtımı için mükemmel bir organizasyon oldu"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikincisini başarıyla gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını vurguladı.

TMF ile belediye ekiplerinin el ele verip pisti yarışa hazır hale getirildiğini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Gereken direktifler doğrultusunda şehrimizde güzel bir pist hazırladık. Afyonkarahisar'ımızın ve ülkemizin tanıtımı açısından mükemmel bir organizasyon oldu. Öncesinde de 'en iyi pist' ya da 'en iyi organizasyon' ödüllerini almayı hedefliyorduk. Bu yıl da Afyonkarahisar'ımız es geçilmedi. Dünya'da sadece 5 ülkenin alabilmiş olduğu ödüllerden bir tanesini yine şehrimize kazandırdık. İlerleyen yıllarda da Türkiye'nin tanıtımında Afyonkarahisar öncü olmaya devam edecek."

Zeybek, gelecek yıl yapılacak organizasyona da ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.