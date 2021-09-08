MXGP of Afyon'da kazanan Jeffrey Herlings

Sezer AFŞAR - Ata SELÇUK - Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR, - Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu etabı olan MXGP of Afyon 'u KTM pilotu Jeffrey Herlings kazandı.

Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum