My Kolej'de Bilim Şenliği
47 dakika önce
Murat Yıldırım (MY) Eğitim Kurumları bünyesinde hizmet veren MY Kolej Beşevler Kampüsü öğrencileri bilim dolu, eğlenceli bir gün geçirdi.
MY Kolej Beşevler Şubesi'nde gerçekleştirilen bilim şenliğinde, okulda eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bilimsel deneyleri eğlenceli bir şekilde uygulama ve öğrenme fırsatı yakaladı. Renkli dakikaların yaşandığı bilim şenliğinde, öğrenciler fizik, coğrafya, robotik, kodlama, kimya gibi alanlarda birçok deneyi uygulama fırsatı yakaladı.
Öğrencilerin farklı alanlardaki deneylerini sunduğu stantlar, MY Kolej öğretmenlerinin ve öğrencilerinin büyük ilgisini topladı.
Gün boyu süren şenlikte, öğrenciler hem arkadaşlarıyla eğlenceli dakikalar geçirirken, hem de bilgilerini keyifli bir şekilde tazelediler. Deneylerin yanı sıra oyunların da oynandığı şenlikte, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden gelen eğitmenlerde, sıra dışı deneyleriyle öğrencilerden büyük alkış topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:07 Kaynak: Bültenler
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