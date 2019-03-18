Son Dakika Haberleri: My Kolejli Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

My Kolejli Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Unutmadı

20 dakika önce

Kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında MY Kolej Bursa Beşevler Kampüsü öğrencileri, Necmettin Halil Onan'ın "Dur Yolcu" şiirini Bursa Metrosu'nda topluca seslendirdiler.

My Kolejli Öğrenciler Çanakkale Şehitlerini Unutmadı, System.String[]

Müdür Yardımcısı Hülya Sözbir'in yönetiminde Edebiyat, Türkçe ve Tarih Öğretmenleri tarafından çalıştırılan MY Kolej Bursa Beşevler Kampüsü öğrencilerinin çalışması metro yolcuları tarafından büyük beğeniyle izlendi.

MY Kolej Bursa Beşevler Kampüsü İlköğretim Müdürü Ahmet Kavut yaptığı açıklamada, "Tarihimizin dönüm noktalarından birisini oluşturan bu anlamlı günün anısına öğrencilerimiz Çanakkale Zaferi'nin ruhunu unutmadılar ve Bursalılar ile paylaşmak üzere güzel bir çalışmaya imza attılar. Hepsini gönülden kutluyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:06 Kaynak: Bültenler

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