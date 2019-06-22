My Spy Filmi

Ajan JJ, gizli bir görev kapsamında bir aileyi gözetlemeye gönderilir. Ajanın kaderi ise dokuz yaşında olmasına rağmen yaşından olgun davranan ailenin kızı Sophie’nin ellerinde olacaktır. Yönetmen:
Peter SegalSenaryo: Jon Hoeber
, Erich HoeberOyuncular: Dave Bautista
, Kristen Schaal
, Ken Jeong, Chloe Coleman, Greg Bryk
, Parisa Fitz-Henley, Nicola Correia-Damude, Noah Danby, Laura Cilevitz, Ali Hassan
, Michelle McLeod, Sukhman Gill, Vieslav Krystyan, Marcus Cornwall
, Darrin Baker, Robert Ifedi, Basel
Daoud, Miranda Millar, Keller Viaene, Karina Grzella, Lindsay Mullan, Devere Rogers, Adriana Crivici, Olivia Dépatie, Rakhee Morzaria, Sofie Michal Maiuri, Andrew Kinnaird, Benjamin Luborsky, Charlie LuborskyFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
My SpyYapımcı Firma:
STX EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
23.08.2019My Spy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.