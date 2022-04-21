My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB? - Son Dakika
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My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB?

My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB?

21.04.2022 14:03

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip yayınlanan My Truck Game'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Sandbox simülasyon araç kullanma oyunu olan My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB? Detaylar haberimizde…

Simülasyon üzerine odaklı My Truck Game'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, My Truck Game sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

MY TRUCK GAME KONUSU NEDİR?

My Truck Game, karayolu kamyonu ve otobüs simülasyonuna dayalı fizik üzerine odaklanmıştır. Ana önceliği ağır vasıtalar için lastik deformasyonu ve süspansiyon simülasyonudur. Oyunun erken erişim aşamasında 24 araç ve 4 haritası bulunuyor. Herhangi bir görev bulunmayın oyunda mevcut haritalarda istediğiniz aracı seçerek keşfe çıkın.

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MY TRUCK GAME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

My Truck Game Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows10 64Bit
  • İşlemci: Intel Core i7-4790K 4 GHz
  • Bellek: 12 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX970
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

My Truck Game Kaç GB?

My Truck Game'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Son Dakika Gamegar My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB? - Son Dakika


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