My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB?

Simülasyon üzerine odaklı My Truck Game'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, My Truck Game sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
My Truck Game, karayolu kamyonu ve otobüs simülasyonuna dayalı fizik üzerine odaklanmıştır. Ana önceliği ağır vasıtalar için lastik deformasyonu ve süspansiyon simülasyonudur. Oyunun erken erişim aşamasında 24 araç ve 4 haritası bulunuyor. Herhangi bir görev bulunmayın oyunda mevcut haritalarda istediğiniz aracı seçerek keşfe çıkın.
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My Truck Game'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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