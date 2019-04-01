Son Dakika Haberleri: Myadmin Nedir?

Myadmin Nedir?

35 dakika önce

Makronet Satış Direktörü Buket Şerefli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet Satış Direktörü Buket Şerefli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Her bulut lisansı kullanıcısının MyAdmin kullanması gerektiğinin altını çizen Şerefli, MyAdmin çözümü hakkında merak edilenleri tüm detaylarıyla anlattı.
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32 

TV, Sektörel, Ekonomi
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