Myanmar 17 Nisan'dan itibaren turistlere kapılarını açacak - Son Dakika
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Myanmar 17 Nisan'dan itibaren turistlere kapılarını açacak

19.03.2022 14:07
Myanmar 17 Nisan'dan itibaren turistlere kapılarını açacak

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, 17 Nisan itibariyle tüm uluslararası uçuşları yeniden başlatacağını açıkladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar, 17 Nisan itibariyle tüm uluslararası uçuşları yeniden başlatacağını açıkladı.

Asya basınına yansıyan haberlere göre, Hastalığı Önleme, Kontrol ve Tedavi Merkezinden yapılan açıklamada, turistlerin tam aşılı olmak koşuluyla ülkeye giriş yapabileceği bildirildi.

Açıklamada, "Tüm uluslararası uçuşları 17 Nisan'da başlatacağız ve düzenli olarak uçabileceğiz." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın, turizm sektörünü canlandırmak ve Myanmar'ı ziyaret etmek isteyen vatandaşların sorunsuz seyahat gerçekleştirmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Turistlerin yolculuğun ardından bir hafta karantinada kalması ve iki kez PCR testi yaptırması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Myanmar, Kovid-19 salgını nedeniyle 29 Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.

Ülkede bugüne kadar 608 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, virüse yakalanan 19 bin 420 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları 400 binin altına düştü

Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede son 24 saatte 381 bin 454 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayılarının mart ayında görüldüğü ülkede günlük vaka sayısı 400 binin altına düştü.

Ülkede günlük 381 bin 454 vaka tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 9 milyon 38 bin 938'e yükseldi.

Son 24 saatte 319 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 101'e çıktı.

Güney Kore'nin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 63'üne hatırlatma dozu da uygulandı.

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Güneydoğu, Myanmar, Nisan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar 17 Nisan'dan itibaren turistlere kapılarını açacak - Son Dakika


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