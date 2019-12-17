Myanmar, 173 Rohingya Müslümanını taşıyan gemiyi ele geçirdi - Son Dakika

Myanmar'da zulümden kaçan 173 Rohingya Müslümanının bulunduğu gemiye Myanmar askeri tarafından el koyuldu.



Myanmar yetkililerince yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyısında 173 Rohingya Müslümanının bulunduğu gemiye el koydukları ifade edildi. Yetkililer, zulümden kaçan 173 Rohingyalı'yı gözaltına alarak yaptıkları deniz yolculuğunun tehlikeli olduğunu belirtti.



Askeri Sözcü Tun Tun Nyi, 22 çocuğun da aralarında bulunduğu grubu taşıyan geminin Tanintharyi bölgesindeki Kawthaung ilçesinde ele geçirildiğini dile getirdi. Sözcü Nyi, "Donanmamız onları denizde şüpheli bir teknede buldu. Polis, yasaya göre gerekeni yapacak" dedi.



Öte yandan genellikle kalabalık ve tehlikeli gemilerle Tayland ve Malezya'ya yapılan tehlikeli yolculuklarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.



Myanmar'da 730 binden fazla Rohingya Müslümanı, katliam ve tecavüzleri içeren baskıdan kaçmak için 2017'de Bangladeş'e geçmişti. - YANGON