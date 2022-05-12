Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek

12.05.2022 16:36
Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek

Myanmar, Kovid-19 salgınının ardından turizmi canlandırmak amacıyla vize vereceğini duyurdu.

Myanmar, Kovid-19 salgınının ardından turizmi canlandırmak amacıyla vize vereceğini duyurdu.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede 2 yıl sonra 15 Mayıs'tan itibaren çevrim içi turistik "e-vize" hizmeti sağlanacak.

Turistlerin aşı sertifikası ve uçuştan önce yapılmış negatif PCR testinin yanı sıra sağlık sigortasına sahip olmaları gerekecek.

Ülkeyi ziyaret eden turistlerin varışta da hızlı test vermeleri istenecek.

Mart 2020'de vize hizmetini askıya alan Myanmar, 1 Nisan'da ticari vize vermeye başlamış, 17 Nisan'da uluslararası ticari uçuş yasağını kaldırmıştı.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 12 Mayıs 2022 Shanghai Havalimanındaki Kargo İşlem Hacmi Belirgin Şekilde Arttı Shanghai Havalimanındaki Kargo İşlem Hacmi Belirgin Şekilde Arttı

Hükümet, Myanmar, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: Myanmar 2 yıl aranın ardından turist vizesi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement