Myanmar'a "Arakan'daki suistimalleri protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika

Myanmar'a "Arakan'daki suistimalleri protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılması" çağrısı

23.11.2020 17:11
Myanmar'a

Dünya genelinde faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, Myanmarlı yetkililerden, ordunun Arakan eyaletindeki suistimallerini protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Dünya genelinde faaliyet gösteren insan hakları örgütleri, Myanmarlı yetkililerden, ordunun Arakan eyaletindeki suistimallerini protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Fortify Rights ve Burma İnsan Hakları Ağı gibi kuruluşların da bulunduğu 10 insan hakları örgütünce yapılan ortak açıklama, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, Myanmarlı yetkililerin, ülkede son zamanlarda düzenlenen barışçıl protestolara katıldığı için gözaltına alınan öğrenci ve aktivistler hakkında başlatılan cezai takibata derhal son vermesi gerektiği belirtildi.

Yetkililere, gözaltındaki bu kişilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, Myanmar hükümetinden Arakan ve Chin eyaletlerinde uyguladığı internet kısıtlamasına son vermesi istendi.

Açıklamada, Nepido yönetiminden, ifade özgürlüğünün ve barışçıl toplanmanın korunması için uluslararası standartlara uygun olarak tüm yasaları düzenlemesi talep edildi.

Onlarca öğrenci ile aktivistin, ordunun Arakan'daki suistimallerine ve Arakan ile Chin eyaletlerinin bazı bölgelerinde internet kısıtlamalarına karşı gösteri düzenlemesi suçlamasıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, Mandalay kentindeki 4 mahkemenin şimdiden 2 öğrenciyi 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı aktarıldı.

"Barışçıl protestolarda hükümeti eleştirmek de suç değil"

HRW'nin Asya hukuk danışmanı Linda Lakhdhir, Arakan'daki insan hakları ihlallerini barışçıl şekilde eleştiren öğrencilerin, uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasının sarsıcı olduğunu ifade etti.

Lakhdhir, barışçıl protestoların da hükümeti eleştirmenin de suç olmadığını vurguladı.

Myanmarlı yetkililerin bunları suçmuş gibi ele almaya son vermesi gerektiğini kaydeden Lakhdhir, temel haklarını kullandıkları için gözaltına alınanların serbest bırakılması ve haklarındaki tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı.

İnsan Hakları, Protesto, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'a 'Arakan'daki suistimalleri protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılması' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı 20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada
Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi         
17:37
Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor         
17:23
Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
16:55
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu         
16:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi         
16:15
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı         
15:37
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:55:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'a "Arakan'daki suistimalleri protesto eden cezaevindeki öğrencilerin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei