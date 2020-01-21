Myanmar: 'Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddet soykırım değil savaş suçu' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Myanmar: 'Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddet soykırım değil savaş suçu' - Son Dakika Dünya

Myanmar: 'Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddet soykırım değil savaş suçu'

15 dakika önce

2017'de Arakan'da yaşanan ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken olayları araştıran uzmanlar kurulu Roginya Müslümanlarına karşı işlenmiş soykırım delillerine ulaşılamadığını açıkladı

Myanmar: 'Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddet soykırım değil savaş suçu', System.String[]

Myanmar'da hükümet tarafından görevlendirilen bir komisyon Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddetin "soykırım" değil "savaş suçu" olduğu sonucuna vardı.


2017'de Arakan'da yaşanan ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken olayları araştıran uzmanlar kurulu, Arkana Müslümanlarına karşı işlenmiş soykırım delillerine ulaşılamadığını açıkladı.

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Myanmar, Arakan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:17 
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