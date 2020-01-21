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Myanmar: 'Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddet soykırım değil savaş suçu'
15 dakika önce
2017'de Arakan'da yaşanan ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken olayları araştıran uzmanlar kurulu Roginya Müslümanlarına karşı işlenmiş soykırım delillerine ulaşılamadığını açıkladı
Myanmar'da hükümet tarafından görevlendirilen bir komisyon Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddetin "soykırım" değil "savaş suçu" olduğu sonucuna vardı.
2017'de Arakan'da yaşanan ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken olayları araştıran uzmanlar kurulu, Arkana Müslümanlarına karşı işlenmiş soykırım delillerine ulaşılamadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:17
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