Myanmar: 'Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddet soykırım değil savaş suçu'

Myanmar'da hükümet tarafından görevlendirilen bir komisyon Arakanlı Müslümanların hedef olduğu şiddetin "soykırım" değil "savaş suçu" olduğu sonucuna vardı.



2017'de Arakan'da yaşanan ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken olayları araştıran uzmanlar kurulu, Arkana Müslümanlarına karşı işlenmiş soykırım delillerine ulaşılamadığını açıkladı.