Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika

Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

22.04.2021 11:25
Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir, System.String[]

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve protestoların yol açtığı kriz nedeniyle yaklaşık 3,4 milyon kişinin açlık riski altında olduğu bildirildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve protestoların yol açtığı kriz nedeniyle yaklaşık 3,4 milyon kişinin açlık riski altında olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programının (WFP) Myanmar Temsilcisi Stephen Anderson, darbeden bu yana ülkede hayat pahalılığı ve işsizliğin giderek arttığını kaydetti.

WFP Myanmar Temsilcisi Anderson, üretim, inşaat, gıda ve hizmet sektörünün darbe ve sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle büyük oranda küçüldüğünü belirterek "Ortak bir adım atılmazsa önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde Myanmar'da en az 3,4 milyon kişi, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekecek." ifadesini kullandı.

Darbeden bu yana ülkedeki pirinç fiyatlarının yüzde 5, yağ fiyatlarının yüzde 18 artış gösterdiğine dikkati çeken Anderson, WFP'nin bölgede insani yardım faaliyetlerini artıracağını bildirdi.

Dünya Bankası, darbe karşıtı protestolar ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle Myanmar ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralacağını öngörmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar, İnşaat, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor Kısmi kapanma devam edecek mi? Kabine'ye tavsiye kararı sunacak olan Bilim Kurulu bugün toplanıyor         
12:39
Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı         
11:54
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz         
09:20
Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi         
08:19
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor         
04:13
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:52:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Myanmar'da 3,4 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei