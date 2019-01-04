Myanmar'da 70. Bağımsızlık Günü'nde Sokaklar Şenlik Yerine Döndü
1 saat önce
Myanmar bağımsızlığının 70. yıl dönümünü Yangon şehrinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.
Myanmar
bağımsızlığının 70. yıl dönümünü Yangon
şehrinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:04
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