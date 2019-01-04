Son Dakika Haberleri: Myanmar'da 70. Bağımsızlık Günü'nde Sokaklar Şenlik Yerine Döndü

Myanmar'da 70. Bağımsızlık Günü'nde Sokaklar Şenlik Yerine Döndü

1 saat önce

Myanmar bağımsızlığının 70. yıl dönümünü Yangon şehrinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

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Myanmar bağımsızlığının 70. yıl dönümünü Yangon şehrinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:04 

Yangon, Myanmar, Dünya
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