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Myanmar'da ABD'li gazeteciye 11 yıl hapis cezası - Son Dakika

Myanmar'da ABD'li gazeteciye 11 yıl hapis cezası

12.11.2021 10:39
Myanmar'da ABD'li gazeteciye 11 yıl hapis cezası

Myanmar'da askeri mahkeme, ABD'li gazeteci Danny Fenster'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Myanmar'da askeri mahkeme, ABD'li gazeteci Danny Fenster'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana tutuklananların yargılanmalarına devam ediliyor. Askeri Mahkeme, Mayıs ayında ABD'ye gitmek üzere Yangon Uluslararası Havaalanında gözaltına alınarak Insein hapishanesine konulan ABD'li gazeteci Danny Fenster'ı suçlu buldu. Yangon merkezli online haber dergisi Frontier Myanmar'ın Yazı İşleri Müdürü ve daha önce, darbeden bu yana orduyu eleştiren bağımsız bir haber sitesi olan Myanmar Now'da çalışan Fenster, göçmen yasasını, yasaklanan kurum yasasını ihlal etmekten ve orduya karşı muhalefeti teşvik etmekten 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Frontier Myanmar'ın Genel Yayın Yönetmeni Thomas Kean, "Suçlamaların tümü, yasaklı medya kuruluşu Myanmar Now için çalıştığı iddiasına dayanıyordu. Danny, Temmuz 2020'de (darbeden önce) Myanmar Now'dan istifa etti ve Ağustos'ta Frontier'a katıldı. Mayıs 2021'de tutuklandığı sırada Frontier'da çalışıyordu" dedi. Kean, "Danny'yi bu suçlamalardan mahkum etmek için kesinlikle hiçbir dayanak yok. Herkes bu karardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Danny'nin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni suçlamalarla karşı karşıya

ABD'li yetkililer Fenster'in serbest bırakılması için girişimlerde bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığından mahkumiyet kararından önce yapılan açıklamada, "Danny'nin gözaltında tutulmasının son derece adaletsiz olduğu tüm dünya tarafından açıkça görülüyor. Rejim, onu hemen serbest bırakmak için ihtiyatlı bir adım atmalı" denilmişti. Mahkeme kararının ardından Myanmar'daki ABD Büyükelçiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Fenster, bu hafta başlarında da "fitne" ve "terör eylemi" suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, yeni suçlamalarla ilgili davası 16 Kasım'da başlayacak.

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce gösterici ve onlarca gazeteci gözaltına alınmıştı. - YANGON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Myanmar, Mahkeme, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Myanmar'da ABD'li gazeteciye 11 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Myanmar'da ABD'li gazeteciye 11 yıl hapis cezası - Son Dakika
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