Myanmar'da Amerikalı gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika

Myanmar'da ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster'in, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Ailesinin CNN'e verdiği bilgiye göre, 37 yaşındaki Fenster, Yangon Havalimanı'ndan Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine uçmak isterken alıkonuldu.

Fenster'in yaklaşık 2 yıldır Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da "Frontier Myanmar" adlı bir haber sitesi için çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Frontier Mynmar haber sitesinden yapılan yazılı açıklamada da "Danny'nin niye tutuklandığını bilmiyoruz. Şu ana kadar kendisine ulaşamadık, durumundan endişeliyiz ve acilen bırakılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenster'in ülkenin en kötü hapishanesi olarak bilinen Yangon yakınındaki Insein Cezaevine nakledildiği, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyu takip ettiği bildirildi.

Myanmar Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) verilerine göre, 1 Şubat'ta seçilmiş hükümete darbe yaparak yönetimi ele geçiren askeri cuntaya karşı yapılan gösterilerde en az 820 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu 85 gazetecinin gözaltına alındığı, 48'inin hala içeride tutulduğu kaydedildi.